Die Anstrengung steht Elias Mühlbacher ins Gesicht geschrieben, als er die Langhantel auf dem Rücken liegend in einem Innsbrucker Fitness-Studio in die Höhe drückt. Der 19-jährige Maturant aus Zirl ist einer von rund 740.000 Österreichern, die in den landesweiten Fitness-Studios angemeldet sind – Tendenz steigend. Angefangen hat bei Mühlbacher alles vor rund zwei Jahren im Keller eines Freundes – mit einer Langhantel. „Ich hab’ das da mal ausprobiert und es hat mir Spaß gemacht.“ Also meldet er sich in einem Fitness-Studio an, trainiert inzwischen bis zu fünfmal pro Woche.

Gezielte Arbeit am Körper

Fitness boomt besonders bei Jugendlichen. Das zeigt auch eine Befragung unter Österreichern des Jugendmarktforschungsinstituts „tfactory“. Bei den ausgeübten Sportarten liegen zwischen 15 und 29 Jahren die Fitness-Studios klar vor anderen Sportarten wie Radfahren und sogar Fußball.

Der Wiener Jugendforscher Philipp Ikrath sieht dafür drei Gründe. „Erstens ist Fitness eine hochgradig individualisierte Sportart. Wer das betreibt, braucht keinen Verein, keine Zeitpläne, man kann vielerorts rund um die Uhr trainieren.“ Die Flexibilität und Unabhängigkeit schlagen hier also zu. Zweitens können die jungen Menschen im Fitness-Studio gezielt an ihrem Körper arbeiten, ihn perfektionieren. „Bei vielen Sportarten ist es Zufall, wie ich letztlich aus­sehe. Nicht so beim Fitness“, erklärt Ikrath. Da ist das Aussehen nämlich oft Ziel und nicht Nebenprodukt der Aktivität. Und drittens sende der Zustand des eigenen Körpers ein Signal an andere: „Wer einen Körper hat, dem man das Fitness-Center ansieht, der kommuniziert, dass er über angesagte Tugenden wie Disziplin und Leidenschaft verfügt.“ Die Leistungsgesellschaft kommt hier zum Vorschein – auch in der Freizeit.

Zurück zu dem Ort, wo kontinuierlich tiefe Atemgeräusche und klirrende Gewichte zu hören sind. Was für viele, die gerne mehr Sport machen würden, schier unmöglich scheint – sich regelmäßig zum Sport zu motivieren –, ist für Elias Mühlbacher kein Problem. „Ich vermisse es sogar, wenn ich auf Urlaub bin. Das ist wie Entzug, das Training ist wie eine Sucht.“

In der Medizin ist die Sportsucht noch nicht anerkannt. Für die Inns­brucker Psychologin Barbara Mang­weth-Matzek sind die Grenzen zwischen gesundem Training und gefährlicher Sucht aber fließend. „Wenn der Zwang besteht, Trainieren zu gehen, wenn immer mehr getan werden muss, um zufrieden zu sein, und es einen Kontrollverlust gibt, ist das vergleichbar mit anderen Süchten.“ Freunde, Familie und andere Hobbys rücken bei Betroffenen dann in den Hintergrund, werden vernachlässigt.

Ein Idealbild als Vorbild

Mangweth-Matzek spricht auch vom „Adonis-Komplex“ – das männliche Pendant zum weiblichen Schönheitsideal und Magersucht. „Bei den Frauen ist das schon länger bekannt. Die Gesellschaft ist oberflächlich, es geht in unserer Selfie-Kultur nur um das Aussehen.“ Das trifft nun auch die Männer. Der eigene Körper wird gestylt, um dem vermarkteten Schönheitsideal, dem Adonis-Körper mit breiten Schultern und vielen Muskeln, zu entsprechen.

Mühlbachers Ziel ist klar gesteckt. „Ich will mit wenig Körpergewicht so stark wie möglich sein.“ Über die so genannten „Disco-Pumper“, die vor dem Ausgehen ihre Oberarme im Fitness-Studio aufpumpen, kann er dagegen nur den Kopf schütteln.

Seinen Trainingsplan schreibt er nach dem Studium vieler Bücher selbst, achtet auf seine Ernährung. „Alles, was ich esse, gebe ich in eine App ein“, sagt er und zeigt auf sein Smartphones. Für sein Hobby übt er sich in Verzicht, trinkt wenig Alkohol und nimmt wenig Zucker zu sich. In manchen Phasen heißt es auf Kohlenhydrate verzichten oder viele Proteine zu sich zu nehmen. „Manchmal esse ich die vierfache Menge, die ich normalerweise brauche.“

Nicht selten greifen Fitness-Studiobesucher zu Proteinboostern, Eiweiß-Shakes oder anderen „Wundermitteln“, wie Sportmediziner Peter Schober von der Medizinischen Universität Graz mit Sorge berichtet. „Das ist der Einstieg zu Medikamentenmissbrauch und Doping. Noch dazu braucht man das nicht“, sagt der Vorsitzende der Ethikkommission der österreichischen Anti-Dopingorganisation NADA. „Die Leute leisten sich keine sportmedizinische Untersuchung, dabei wäre es wichtig, seine eigene Leistungsfähigkeit zu kennen.“ Oft würde dann mit Trainingsplänen aus dem Internet trainiert, die nicht auf die Person passen, oder die falsche Technik bei den Übungen angewendet. „Die Hauptursache ist falsches Training. Die Leute gehen gleich von null auf hundert.“ Dann sind durch Medikamentenmissbrauch Nieren- oder Leberschäden bereits bei jungen Menschen die Folge. „Es ist super, dass die jungen Leute fit sein wollen. Aber das Training ist wie ein Medikament: Zu wenig bringt nichts, zu viel ist Gift für den Körper.“

Neu im Reich der Fitness-Trainingsgeräte ist der 13-jährige Michael Komutzki aus Zell am Ziller. Im Winter fährt er als Skitalent die Pisten hinunter, jetzt steht bei ihm als Fitness-Anfänger zweimal pro Woche Arm- und Bein-Training auf dem Programm. „Ich find’s lässig, außerdem will ich als Skifahrer besser werden, dazu brauche ich Kraft.“ Seine Eltern finanzieren das Training in Mayrhofen, der Trainingsplan kommt von Studio-Besitzerin Laura Girardi. „Es ist wichtig, dass man erst trainiert, wenn man ausgewachsen ist“, sagt die Trainerin.

Auf die Idee, ins Fitness-Studio zu gehen ist Komutzki von alleine gekommen. „Man merkt, dass regelmäßig etwas mehr geht“, sagt er stolz. Ob er auch nach den Ferien weiterhin Trainieren geht, weiß er noch nicht. Das große Interesse dazu kommt meist mit 15 bis 16 Jahren.

Marcel Unterlechner hat in genau diesem Alter begonnen. Der 18-jährige Kochlehrling verbringt einen großen Teil seiner Freizeit im Fitness-Studio in Telfs. Fünfmal pro Woche trainiert er, seit das Studio vor zwei Jahren eröffnet hat. „Ich möchte körperlich fit bleiben, die Hintergründe zur richtigen Ernährung kenne ich aus meiner Lehre.“ 15 Kilo hat er bereits zugelegt, Wettkämpfe kämen aber nicht in Frage. Sein Umfeld reagiert positiv auf die Veränderung. „Ich werde von Leuten oft darauf angesprochen, einige wollen mit mir trainieren gehen“, sagt der Mann mit den imposanten Muskeln. Um sich zu motivieren, müsse man regelmäßig ein Ziel vor Augen haben. „Aber wenn es einem keinen Spaß macht, sollte man es lassen“, rät er.

Der Wunsch der jungen Menschen, fit und kräftig zu sein, ist begrüßenswert. Doch der Griff zu gesundheitsschädigende Substanzen und die Nähe zur Sucht belasten das positive Bild des Fitness-Trainings. (Philipp Schwartze)