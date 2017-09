Radfeld – 30 Kunstflug-Piloten aus neun Nationen nahmen am vergangenen Wochenende an der elften internationalen Tiroler Fesselflugmeisterschaft in der Kategorie F2B teil, welche von der Modellbaugemeinschaft Radfeld auf ihrem Vereinsgelände durchgeführt wurde. Die Teilnehmer kamen aus Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Polen, der Ukraine und sogar aus China.

Unter den strengen Augen der Punkterichter und von Wettbewerbsleiter Markus Scherr aus Kramsach gaben die Kunstflugpiloten ihr Bestes und präsentierten im Verlauf der beiden Bewerbstage unzählige beeindruckende Figuren mit ihren Modellfliegern. Trotz erheblicher Wetterprobleme am Samstagabend und Sonntagnachmittag konnten alle Durchgänge abgehalten werden. Der Gesamtsieg ging schließlich an Igor Burger aus der Slowakei. Er ist somit zum dritten Mal in Folge Sieger des Bewerbs und erhielt den Wanderpokal nun endgültig.

Der zweite Platz ging an Alexander Schrek, ebenfalls aus der Slowakei, und der dritte an Yang Liu aus China. Traditionell wechselt sich die Modellbaugemeinschaft Radfeld mit der Durchführung der Fesselflugmeisterschaft mit einem Schweizer Modellflugverein ab, welcher die Meisterschaft 2018 organisieren wird.

Grund zur Langeweile gibt es allerdings nicht, feiert die Modellbaugemeinschaft Radfeld doch am 9. und 10. September des heurigen Jahres ihr 30-Jahr-Bestandsjubiläum mit großen Flugshows und vielem mehr. (fh)