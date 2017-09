Pertisau – 1500 laufbegeisterte Sportler sitzen praktisch schon in den Startlöchern. Sie wollen diesen Sonntag den 18. Achenseelauf meistern, bei dem ambitionierte Hobbysportler gemeinsam mit Spitzenathleten auf einer Cross-Strecke über 23,2 Kilometer um schnelle Zeiten kämpfen. Der Massenstart bei der Karwendel-Bergbahn in Pertisau erfolgt um 10 Uhr.

„Das Einmalige am Achenseelauf ist, dass sich hier Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft begegnen – ob Einheimische oder internationale Gäste, Profisportler oder Hobbyläufer“, sagt Martin Tschoner, Direktor des Tourismusverbands Achensee. Über hundert freiwillige Helfer des Laufteams Achensee ermöglichen den Hobbylauf für Sportler aller Altersstufen. „Dabei sein kann wirklich jeder, der gerne in der Gruppe läuft“, so Tschoner, „und sich unterwegs an einer spektakulären Aussicht erfreuen will.“

Die anspruchsvolle Cross-Laufstrecke, die mit 23,2 Kilometern länger ist als ein Halbmarathon, gilt als schönster Panoramalauf Österreichs und wird von den Besten in einer Stunde und 15 Minuten gemeistert. Für Zuschauer spannend wird auch der Staffellauf, bei dem jeweils zwei Läufer über 14 oder 9,2 Kilometer um Spitzenzeiten kämpfen.

Sanfter geht es am Samstag zu, wenn zum Auftakt der Fitnesslauf über 10 Kilometer und der Kinderlauf über 0,4 bis 2,5 Kilometer ausgetragen werden. Doch egal für welche Tour man sich entscheidet, alle Teilnehmer erhalten ein Starterpaket mit Startnummer, Verpflegung und Gutschein für eine Massage im Zielgelände. Auf die Schnellsten warten zudem Geldpreise bis 300 Euro. (TT)