Von Michael Mader

Kufstein – Er wird erst zum zweiten Mal durchgeführt, hat sich aber bereits international einen Namen gemacht: Die Rede ist vom Kufsteinerland Radmarathon. Schon jetzt hat sich ein renommiertes Teilnehmerfeld angesagt. Aktuell liegen 310 Anmeldungen vor, weiß Stefan Pühringer, Geschäftsführer des Tourismusverbands Kufsteinerland. Mehr als im Vorjahr. Erfahrungsgemäß komme zudem noch kurz vor dem Bewerb ein Schwung Anmeldungen. Bis nach Schottland im Norden und Spanien im Süden ist der Ruf des Radrennens gelangt – zehn verschiedene Nationen nehmen teil.

Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich so einiges getan. Das Spektakel wird dieses Mal auf zwei Eventtage inklusive spannendem Rahmenprogramm erweitert und auch der Start- und Zielbereich hat sich geändert. Damit der Radevent auch für die Zuseher ein Spektakel wird, geht es in diesem Jahr am Sonntag vom Oberen Stadtplatz in Richtung Thiersee und über Langkampfen bis zum Reintaler See. Weiter geht es über Brandenberg und Schwoich wieder zurück nach Kufstein. Wem die 120 Kilometer und 1800 Höhenmeter zu anstrengend sind, der kann aber auch am Festungsstadtsprint mit 1,3 Kilometern am Samstag teilnehmen oder am Sonntag die so genannte Panoramarunde (50 Kilometer) für jedermann bewältigen.

Aber auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Unter anderem gibt es Fachvorträge zum Thema Ernährung und Training sowie neueste Erkenntnisse zum Thema Leistungssteigerung. Des Weiteren einen Fahrradparcours für Kinder vom ÖAMTC und am Sonntag findet den ganzen Tag über eine Expo von Radbekleidung & Co. statt.

Für Pühringer ist der Radmarathon im Herbst – eingebettet zwischen der Tour de Alps und der Rad-WM im nächsten Jahr – einer der nachhaltigesten Eckpfeiler. Er erwartet sich rund 2000 zusätzliche Nächtigungen und eine Begeisterung vieler Einheimischer für den Radsport.