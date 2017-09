Hohe Abgründe und rasante Verfolgungsjagden: Tom Cruise kletterte als Ethan Hunt in der Mission-Impossible-Filmreihe in Dubai an der Außenfassade eines Wolkenkratzers hoch, in einer anderen Szene hing er an einem Flugzeug und raste auf einem Motorrad waghalsig durch die Straßen. Nichts schien unmöglich. Cruise macht seine Stunts selbst – ohne Double.

Wenn sich Ethan Hunt doch einmal verletzte, spielte Cruise das natürlich nur. Doch kürzlich, beim Dreh zu „Mission: Impossible 6“, prallte der 55-jährige Hollywood-Star gegen eine Dachkante, rappelte sich hoch und zog sich auf das Dach, wo er zu Boden ging. Das stand so nicht im Drehbuch. Die Diagnose: Knöchelbruch. Glück im Unglück.

Diskussion über Sicherheit

Weniger Glück hat wenig später die professionelle Motorradfahrerin Joi „SJ“ Harris. Bei ihrem ersten Stuntdreh am Set von „Deadpool 2“ verunglückte sie ohne Helm tödlich. Bereits im Juli stürzte ein Stuntman bei einer Kampfszene für „The Walking Dead“ zehn Meter in die Tiefe und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Eine Diskussion über die Sicherheit von Stunts am Filmset ist nun unausweichlich die Folge.

„Ein Restrisiko ist bei Stunts immer da“, sagt Lukas Steiner, Sportler und Stuntman aus Tirol. Neben seinen Erfahrungen als Stuntman in Werbe- bzw. Imagefilmen und in Sendungen wie etwa „Wetten, dass ..?“ hat er auch Kontakt zu Hollywood-Stuntmännern und -frauen. Selbstüberschätzung hält er bei den „Profis“ für unwahrscheinlich. „Ich hatte bei Hollywood-Stuntleuten nie das Gefühl, dass dort etwas passiert.“

Das lässt sich auch auf das Training der Stuntmen und -women zurückführen. Der 35-jährige Stuntman Jon Miguel etwa gründete zusammen mit dem Sicherheitsexperten Richard Moreno eine Firma, die in Hollywood Stuntleute und Schauspieler trainiert. „Es fehlen einheitliche Richtlinien“, klagt er aber. „Ich wünschte, es gäbe Sicherheitsprüfer, die den Stuntkoordinatoren am Set über die Schulter schauen.“

Trotz aller Routine ist kein Stunt wie der andere, gerade weil die Extreme ausgereizt werden. „Man muss heute immer mehr machen, um überhaupt noch aufzufallen“, sagt auch Steiner. Ist das Produktionsbudget im hart umkämpften Filmgeschäft dann noch stark begrenzt, kann das fatale Folgen für riskante Sprünge haben: Dann wird laut Miguel bei Proben und Sicherheitsvorkehrungen gespart. „Jeder will etwas Spektakuläres sehen, aber wenn dann etwas passiert, diskutiert man über Sicherheit“, deutet Steiner die Scheinheiligkeit an.

Dabei liefert gerade die immer besser werdende Computeranimationstechnik, die Seile und Sicherheitsnetze für den Zuschauer nachträglich unsichtbar machen kann, eine Alternative, um weiter mit gutem Gewissen Action zu sehen. „So sieht der Sprung völlig realistisch aus, aber wir setzen nicht unser Leben aufs Spiel“, sagt auch der Kalifornier Miguel, der selbst bei seinen zahlreichen Drehs viel Glück gehabt hat.

Stunts dem Profi überlassen

Die meisten Unfällen bei Stunts passieren in der Tat nicht den Profis, sondern Schauspielern. „Ich bin kein Idiot, der einfach aus dem Fens­ter springt“, sagte Tom Cruise 2011 noch. Mit seinem Unfall reiht er sich in eine namhafte Aufzählung von Sylvester Stallone bis Halle Berry ein. „Ich kann das bei Tom Cruise nicht beurteilen, aber wenn man nicht die ganze Zeit dafür trainiert, nicht hauptberuflich Stuntmant oder Sportler ist, dann ist die Gefahr größer“, sagt Steiner. Manche Manager oder Regisseure verbieten ihren Stars aus Angst vor schweren Unfällen daher gar Stunts. Sylvester Stallone darf beispielsweise nach einer Nacken-OP seine geliebten Action-Moves nicht mehr selbst ausführen.

Egal ob Profi-Stuntman oder Schauspieler: Sicherheitsexperte Moreno fordert eine Aufklärung der Unfälle, um das Filmgeschäft in diesem Bereich zukünftig sicherer zu machen.

Der sechste Teil von Mission Impossible soll übrigens trotz Unfalls 2018 pünktlich ins Kino kommen. Bei den Sprüngen von Tom Cruise werden viele dann wohl nicht mehr an die Sicherheit denken, sondern dem Nervenkitzel erliegen. (Philipp Schwartze)