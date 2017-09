Von Catharina Oblasser

Lienz – Der Extrembewerb „Dolomitenmann“ in Lienz hat nach 30 Jahren mittlerweile Kultstatus. Zahlreiche Weltmeister verschiedener Sportarten finden sich auf der Teilnehmerliste, die 130 Teams zu je vier Sportlern umfasst: Bergläufer, Mountainbiker, Paragleiter und Kanuten. Termin heuer: Samstag, der 9. September. Start am Hauptplatz ist um 10 Uhr.

Begonnen hat der Dolomitenmann als Idee im Kopf des einstigen Skirennläufers Werner Grissmann. „Wir haben hier in Lienz das größte Sportstadion der Welt“, sagt er. „Berge, Wildwasser, Radstrecken und den Luftraum. Daraus lässt sich doch etwas machen, so mein Gedanke.“ Beim allerersten Dolomitenmann im Jahr 1988 starteten 56 Teams, von denen nur 51 ins Ziel kamen. „Viele Teilnehmer haben das einfach unterschätzt“, erinnert sich Grissmann heute.

Heuer geht der Dolomitenmann zum 30. Mal über die Bühne. Von 1988 bis heute waren rund 10.000 Sportler in 2500 Teams am Lienzer Hauptplatz am Start. Darunter finden sich Sportgrößen wie Marcel Hirscher, Andi Goldberger, Hans Kammerlander, Rico Gross, Jonathan Wyatt oder Lokalmatador Alban Lakata, der auch heuer wieder antreten wird. Auch die Liste der Dolomitenmann-Gäste ist illuster: Franz Klammer, Hansi Hinterseer, Prinz Kons­tantin von Liechtenstein, Dagmar Koller oder der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren schon mit dabei.

Zum Jubiläum gibt es heuer eine Premiere: Erstmals dürfen auch Damen mitmachen, wenn auch nur bei einem Nebenbewerb. Unter dem Motto „Beat the Gogg“ gilt es, den Goggsteig in Amlach zu bezwingen, auf dem man über 900 Meter Länge 360 Höhenmeter überwinden muss. Termin ist am Freitag, 8. September. Startplätze gibt es noch. Infos sind unter www.beat-the-gogg.com zu finden.