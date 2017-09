Von Catharina Oblasser

Lienz – Die Idee wurde 1988 geboren: nämlich die einzelnen Laufrennen, die sich über den Bezirk verstreuen, zu einem Läufercup zusammenzufassen. Seit damals ist Bernd Bürgel dabei feder­führend. Zwar ist bei jedem Lauf der örtliche Verein der Veranstalter, doch Bürgel kümmerte sich stets um die übergeordneten Aufgaben, um Sponsorgelder für den Cup und um Preise.

Waren anfangs fünf bis sechs Rennen Teil des Cups, so sind es heuer elf, die auch in Südtirol und Kärnten über die Bühne gehen. „Der Läufercup ist ein Volkslauf, ein­e Vereinszugehörigkeit ist nicht nötig“, sagt Bürgel. Ausschlaggebend ist die Freude am Laufen. Ab einem Alter von fünf Jahren ist man dabei, gewertet wird in 28 Klassen – was vor allem bei den Kleinen dafür sorgt, dass viele von ihnen einen Preis oder eine Medaille erreichen können.

Der Läufercup entwickelte sich zum Erfolg. Im ersten Jahr kamen 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Endwertung, im stärksten Jahr, 2007, waren es 174. „Im Durchschnitt haben wir bei einem Einzellauf 150 Teilnehmer, etwa die Hälfte davon Kinder und Jugendliche.“

Heuer finden bis 15. Oktober noch Bewerbe in Abfaltersbach, Lienz und Leisach statt, dann ist die Cup-Saison beendet. Wie es nächstes Jahr weitergeht, weiß Bürgel nicht. Nur eines ist klar: „Ich habe das 30 Jahre lang gemacht. Heuer bin ich 70 geworden, ich höre definitiv auf.“ Das habe er den jeweiligen Vereinen, die im Cup vertreten sind, schon 2016 mitgeteilt. „Ein Nachfolger hat sich aber noch nicht gemeldet.“

Einer der angesprochenen Vereinsvertreter, Reinhard Steinbauer vom Sportverein Dölsach, meint dazu: „Ich sehe das nicht so dramatisch. Wir werden uns im Herbst alle zusammensetzen und sicher eine Lösung finden.“