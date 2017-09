Von Eva-Maria Fankhauser

Oberndorf – Aufgeben gibt’s nicht. Die Oberschenkel brennen wie Feuer. Die Arme fühlen sich schwer wie Sandsäcke an. „Weiter, weiter, du schaffst das!“, rufen die Zuseher. Die letzten Kraftreserven werden angezapft. Das Ziel rückt näher. Auf allen vieren bahnen sich die Spartaner ihren Weg durch den Schlamm. Über ihnen Stacheldraht. Es gibt kein Entrinnen, kein Aufgeben. Gemeinsam hilft man sich über die mehrere Meter hohe Holzwand. Die Zuseher jubeln. Von überall her schallt der Schlachtruf der Spartaner „Aroooo!“.

„Ein bisserl einen Vogel braucht man schon, um hier mitzumachen“, scherzt der Niederösterreicher Philipp. Das Spartan Race in Oberndorf ist für ihn nicht der erste Hindernislauf. Er ist froh und glücklich, im Ziel zu sein. „Am Anfang ist man einfach nur froh, überlebt zu haben“, sagt er. Es ist hart, es ist weit und nicht nur der Körper wird an seine Grenzen getrieben. „Es sind neben den insgesamt 80 Hindernissen am Gelände auch Denkaufgaben dabei“, erklärt Veranstalter Helge Lorenz.

Für die meisten am 150 ha großen Gelände geht es aber nicht darum, schnell ins Ziel zu kommen, sondern es überhaupt zu schaffen. „Das wird eine Herausforderung für uns, aber Hauptsache, wir haben unseren Spaß“, sind sich die sechs Schwazer einig. Sie gehen als Team an den Start. Die verschiedenen Bewerbe und Streckenlängen sind auf drei Tage inklusive Kinderbewerb aufgeteilt. Insgesamt sind heuer 8964 Spartaner aus 40 Nationen in Oberndorf dabei. Etwa 890 davon sind Tiroler.

Von oben bis unten voller Schlamm und Schweiß klebt die Kleidung am Körper. Die Spartaner geben alles. Nichts hält sie auf. So manchem geht gegen Ende aber die Puste aus, dann wird gegenseitig angefeuert, unter die Arme gegriffen und weitergemacht. Das Rennen schweißt zusammen und ein Lächeln oder ein Schmäh sind immer drin.

„Am schwierigsten war das Hindernis, wo wir 25 Kilo schwere Sandsäcke steil bergauf geschleppt haben“, sagt ein Stuttgarter. „Da habe ich gedacht, das nimmt gar kein Ende mehr“, lacht Pia aus Lüneburg. Sie ist überglücklich, es geschafft zu haben und bereitet sich schon aufs nächste Rennen vor. Mit 40 Leuten ist ein Trupp aus der Schweiz angereist. Sie wollen einmal zur „Cool-Gang“ beim Spartan Race gehören. „Wir sind halt verrückt“, scherzt eine der Schweizerinnen. Sie können den Start kaum erwarten. „Schmerzen sind Ängste, die beim Bewerb den Körper verlassen“, sagt Björn aus Bremerhaven. Warum er mitmacht? „Weil ich’s kann.“ Die Münchnerin Cosima will an ihre Grenzen gehen: „Ich möchte es mir selbst beweisen.“ Der Weg ins Ziel ist steinig, aber genau das ist es, was die Spartaner reizt – die Herausforderung.