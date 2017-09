Von Christoph Blassnig

Lienz – Zwei Männer stehen mit schwarzen Steuerungen am Rollfeld, ihre Finger an Knöpfen und Hebeln. Der junge David Egartner übernimmt zur Demonstration die Rolle des Schülers, der erfahrene Fluglehrer Rudolf Methlag­l lässt ein Modell in den Himmel steigen, während er erklärt: „Hier handelt es sich um einen gutmütigen Styroporflieger, der sich auch für Anfänger eignet. So darf bei uns jeder, der möchte, selbst seine ersten Flugbewegungen lenken.“ Bereits nach einer Minute ist die Zielhöhe erreicht. Der Lehrer übergibt mit einem Knopfdruck auf seiner Steuerung die Kontrolle an den Schüler, der von nun an das Modell selbstständig fliegt. Der Lehrer kann in jedem Moment die Kontroll­e zurückgewinnen, wenn es erforderlich wäre. Methlagl übernimmt wieder, ein Looping gelingt, doch dann endet der Flug früher als geplant. „Kann passieren, der Vorführeffekt“, lächelt der Meister etwas verlegen. Das Modell hat keinen ernsten Schaden genommen und könnte gleich wieder in die Luft.

„Die Modellfliegerei ist einfach faszinierend. Sie erfordert allerdings etwas technisches Verständnis, Talent und Geschick“, meint Obmann Michael Sussitz. „Wer Interesse hat oder einfach nur einmal zusehen will, darf jederzeit am Platz vorbeikommen.“ Flugschüler könne jeder werden. „Als Richtwert empfehlen wir ein Alter von zehn Jahren. Nach oben hin gibt es dafür keine Grenze. Die ersten Probeflüge bieten wir kostenlos an.“

Das Vereinsgelände befindet sich an der Straße von Lien­z nach Amlach. Heuer werden die rund fünf Dutzend Mitglieder wohl auf 10.000 Flugbewegungen kommen. Der Modellfliegerverein hat vor Jahren auf reinen Elektrobetrieb umgestellt – aus Rücksicht auf die Anrainer und die Umwelt. Nur an fünf Wettbewerbstagen pro Jahr starten noch jaulende Verbrennermaschinen in Lienz. „Früher hat man die Flieger weithin hören können. Durch den Elektroflug kommt es heute praktisch zu keiner Lärm- und Geruchsbelästigung mehr. Was man noch hört, sind die pfeifenden Strömungsgeräusche an den Tragflächen“, so die Piloten. Selbst reine Segelmodelle können im Sturzflug Geschwindigkeiten von 300 Kilometern pro Stunde und mehr erreichen.

Damit man jederzeit nachweisen kann, wer zu welcher Zeit mit welchem Fluggerät in der Luft war, führen die Männer genau Buch: Pilot, Datum, Modellname und Flugzeit werden mit Unterschrift bestätigt. „Damit sind wir auf der sicheren Seite, sollte es zu Beschwerden kommen. Leider gibt es viele Schwarzflieger, die sich an keine Regeln halten und für einen schlechten Ruf verantwortlich zu machen sind“, klagt Sussitz.

Nicht nur in der Antriebstechnik hat sich im Vergleich zu früher viel verändert. „Wir haben damals daheim den ganzen Winter über an einem einzigen Modell gebaut. Wenn dann beim ersten Flug etwas schiefgelaufen ist, war alle Arbeit umsonst“, erinnern sich die Älteren der Lienzer Modellflieger. Heute könne man fast alles für relativ wenig Geld kaufen; umso wichtiger sei die richtige Auswahl.

„Wir stellen Anfängern schon für 500 Euro ein gutes Komplettpaket zusammen, das praktisch Flugerfolge und Freude garantiert und auch einen Wiederverkaufswert hat.“ So gelinge mit Begleitung durch erfahrene Flieger der Einstieg in ein sinnvolles und lehrreiches Hobby. „Spezielle Modelle und Wettkampfmaschinen kosten aber schnell einige tausend Euro“, weiß Christof Moser, der verschiedenste Modelle sein Eigen nennt. „Zum Entspannen nach einem Arbeitstag gibt es nichts Schöneres.“

Im Lienzer Club sind auch Gewinner von Europa- und Weltmeistertiteln anzutreffen. Fritz Dietrich fliegt nicht nur im professionellen Bereich, er konstruiert auch weltweit in Wettkämpfen erfolgreiche Maschinen. Sein Neffe Lukas Dietrich hat in Südafrika Stockerl­plätze in der Weltmeisterschaft erflogen.