Der Altersunterschied beträgt 67 Jahre. Berührungsängste oder gar Verständnisschwierigkeiten gibt es aber keine. Sarah Kaufmann, 22, und Anni Bürger, 89 Jahre, verstehen sich blendend.

Sie unterhalten sich über den vergangenen Urlaub, die Balkonpflanzen, die saftigen Tomaten und einen anstehenden Ausflug. Die beiden sind jedoch nicht Oma und Enkerl, sondern Nachbarn. Sie wohnen im Vomper Ortsteil Fiecht in einem besonderen Objekt.

Anton Stabentheiner, Entwickler und Experte in Sachen Altenarbeit, nennt es „Haus im Leben“. Dort oben, direkt neben dem ehrwürdigen Stift Fiecht der Missionsbenediktiner, mit herrlichem Blick auf das Spieljoch, spielt sich in einer modernen Wohnanlage das ganze Leben ab. 0 bis 89 Jahre Lebenserfahrung sind unter einem Dach vereint. Jung und Alt werden, wie sonst so oft, nicht getrennt. Geburt, Leben und Tod sind so nah beieinander wie selten. Gerade schied ein Bewohner aus dem Leben, ein neuer ist dabei, einzutreten.

Das Leben unter einem Dach

„Durch das Leben im Haus steht jeder im Leben und gibt sich nicht auf. In Altenheimen besteht die Gefahr, aus seinem Leben auszusteigen“, erklärt Stabentheiner sein Konzept, das er vor acht Jahren entwickelte. In der Altenbetreuung und -pflege gäbe es strukturelle Probleme. Er schätze die Arbeit und Bemühungen in Altenheimen sehr. Jedoch würde das Versorgen von Menschen diese verändern. „Sie geben sich auf und auch ihren Selbstwert. Da arbeiten wir bewusst entgegen“, meint Stabentheiner.

Im Zentrum steht dabei ein so genanntes Mehr-Generationen-Haus. Senioren, Familien und junge Mieter leben dort, teilweise gibt es sogar eine Betreuung.

Eine erste solche Anlage, das „Haus der Generationen“, wurde bereits 2009 in Schwaz eröffnet, in Aschau im Zillertal gibt es ein zweites. Stabentheiner wiederum hat je ein „Haus des Lebens“ in Vomp, Kaltenbach und Innsbruck verwirklicht. In Jochberg entsteht gerade zusammen mit der Neuen Heimat Tirol ein viertes nach seinen Ideen. Die Mehr-Generationen-Häuser sind alten- und kindgerecht sowie barrierefrei. In Fiecht wohnen seit Ende Oktober 2015 48 Menschen jeden Alters in 29 Wohnungen. Dazu gibt es eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Jugendliche, eine Arztpraxis, eine Physiotherapie, eine Kinderkrippe, einen Kindergarten und ein öffentliches Café. Das biete Vorteile für alle, meint Stabentheiner.

Senioren, Familien, alleinerziehende Mütter, Kinder und Jungmieter fänden ein Zuhause. Was das bedeutet, wird bei der gemeinsamen Geburtstagsfeier der Bewohner deutlich. Einmal im Monat wird das Fest begangen. An diesem schönen Sommertag haben es sich mehr als ein Dutzend Bewohner auf der Terrasse des Cafés gemütlich gemacht. Die Stimmung ist ausgelassen.

Geburtstagskind Karl Leitl (61) spendiert allen Fleischkäse. Die Runde schäkert und tauscht Erfahrungen aus. Als Café-Pächterin Sandra Haidacher mit einer frisch gebackenen Biskuitroulade und einem großen Sternspritzer erscheint, stimmen alle, zum zweiten Mal an diesem Abend, ein Geburtstagslied an.

Eine große Familie

„Wir sind wie eine große Familie“, sagt Margit Kaltenhauser. „Jeder kennt jeden. Es ist hier immer etwas los.“ Wie andere Bewohner lebte die 73-Jährige vor ihrem Einzug alleine und war einsam. Das habe sich durch die Gemeinschaft im Haus geändert.

Um die Harmonie kümmert sich Johanna Kerber (41). Die ausgebildete Sozial- und Lebensberaterin ist „Hausleiterin“ und 23 Stunden in der Woche im Haus. Von den Bewohnern wird sie die gute Seele des Hauses genannt. Kerber kennt alle Mieter, vermittelt zwischen ihnen, organisiert Feste, Vorträge, Sportstunden und hilft – jedoch nur dort, wo es nötig ist. Für dauerhafte Intensivpflegefälle ist das „Haus im Leben“ nicht ausgerichtet. „Ich höre zu, kümmere mich um persönliche Anliegen und organisiere Nachbarschaftshilfe, wie Nachhilfe oder einen Babysitter. Ich bemühe mich um die Vernetzung der Bewohner. Alleine das Gefühl, geborgen zu sein, hilft schon selbstständig zu leben“, erzählt Kerber.

Geborgenheit und Sicherheit, Begleitung statt Betreuung seien die wichtigsten Grundsätze. Dadurch bleibe die Individualität der Bewohner erhalten, dies sei in Altenheimen oft nicht möglich.

So kam eine Dame vom Seniorenheim hierher. Ihren mitgebrachten Rollator braucht sie mittlerweile nicht mehr. Eine alleinerziehende Mutter wohnt auch im Haus. Sie kann ihr Kind in der Krippe unterbringen und bei dem angeschlossenen Arzt arbeiten. Ein an Demenz erkrankter Mann findet hier gemeinsam mit seiner Frau ebenfalls ein liebevolles Zuhause. „Jeder kennt ihn und schaut auf ihn“, meint Hausleiterin Kerber.

Die Bewohner selbst sorgen für das Miteinander. Stabentheiners Augen leuchten: Er ist stolz auf die Gemeinschaft, die deren Mitglieder selbst herstellen und pflegen. Er kennt alle ihre Namen und Geschichten, von ihnen wird er einfach nur Toni genannt. „Wir stellen durch das Haus die Rahmenbedingungen zur Verfügung. Das reicht, die Bewohner und Hausleitung müssen jeden Tag für das Miteinander kämpfen.“

Am Land, wie in Fiecht, funktioniert das besser als in der Stadt, sagt Stabentheiner. Den achtsamen Umgang, den die Fiechter Bewohner so scheinbar mühelos pflegen, dürften viele in den großen anonymen Orten des Landes nicht mehr kennen. Kinder und Alte scheinen immer öfter abgekoppelt voneinander zu leben. Kinderstätten und Altenheime liegen entfernt, Berührungspunkte gibt es kaum.

Gerade das Miteinander helfe aber, im Alter zurechtzukommen und nicht zu vereinsamen, meint Stabentheiner. Und die jüngere Generation lerne dabei ebenfalls. Hier in Fiecht grüßen sich die Bewohner und fragen bei Kerber schon mal nach, wenn eine Nachbarin ein paar Tage nicht gesichtet wird. Das gilt für ältere und jüngere Bewohner gleichermaßen, wie die 22-jährige Kaufmann berichtet.

„Wir werfen ein Auge aufeinander. Die Türen sind nie zu. Junge schauen auf Alte und umgekehrt. Ich bekomme durch ihre Geschichten eine andere Sicht auf die Dinge und mehr Ruhe.“ Ältere wiederum nähmen den Schwung der Jüngeren mit. Wirklich alt fühlt sich hier im „Haus des Lebens“ niemand.

Beim Geburtstagsfest diskutiert der 21-jährige Dominik Haidacher mit den Bewohnern. „Hoffentlich bin ich nicht zu laut“, meint er, der im Juni in seine erste eigene Wohnung eingezogen ist. Die anderen winken ab. Probleme oder Schwierigkeiten sehen sie alle keine.

Es ist ein zukunftsfähiges Modell, das Stabentheiner auch schon in Wien (Seestadt Aspern) und Niederösterreich (Ybbsitz) verwirklicht hat. Er könnte sich in jedem größeren Ort ein „Haus im Leben“ vorstellen. Dabei übermittelt er gewillten Bauträgern sein Konzept, begleitet den Bau, den Einzug und das Leben im Haus. Davor gibt es ein „Bewerbungsgespräch“, um Mieter auf das Miteinander vorzubereiten.

Das Interesse ist enorm. In Innsbruck gibt es laut Stabentheiner für 30 noch zu vergebende Wohnungen 147 Anfragen. In Vomp seien es 21 Interessierte, obwohl alle Wohnungen bereits Mieter haben. Das ungewöhnliche Konzept dürfte eine Rolle spielen, die Miete eine andere. In Vomp fängt sie bei 9,80 Euro pro Quadratmeter an, inklusive Betriebskosten und Hausleitung. Diese bezahlen die Bewohner nämlich selbst.

Ein Zentrum, kein Altenheim

Stabentheiner kommt bei der Realisierung seiner Häuser nur mit der Wohnbauförderung des Landes aus. Ansonsten möchte er, dass die Häuser möglichst eigenständig geführt werden, so dass Haus und Bewohner unabhängig bleiben. Zudem werden pro Anlage Vereine ins Leben gerufen. Diese sind Teil des Konzeptes und sollen die Bewohner mit Nachbarn und anderen Ortsgruppen vernetzen.

Das Haus sei der Dreh- und Angelpunkt, jedoch keinesfalls ein Altenheim, betont Stabentheiner. Mit dem Begriff ist er öfters konfrontiert als gewollt. Das „Haus im Leben“ sei eine normale Wohnanlage. Ganz so normal scheint es in diesen Tagen allerdings nicht zu sein, dass sich Alt und Jung umeinander bemühen. (Deborah Darnhofer)