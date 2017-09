Schwaz – In Schwaz wimmelt es derzeit nur so von Polizisten und das aus gutem Grund: Bis Donnerstag finden im Großraum Schwaz und Innsbruck die 9. Österreichischen Bundespolizeimeisterschaften (BPM 2017) statt.

Bei insgesamt 15 Wettbewerben messen sich rund 1000 Sportlerinnen und Sportler aus allen Dienstbereichen der österreichischen Exekutive. Unter dem Motto „Kurze Wege“ soll vor allem auch die Kameradschaft im Mittelpunkt der viertägigen Meisterschaft stehen.

Jede Menge Action für die Zuschauer wurde gestern Abend beim Show-Triathlon am Vorplatz des SZentrum geboten. Das Besondere daran: Alle drei Disziplinen – Schwimmen, Radfahren und Laufen – wurden auf der Bühne ausgetragen. Zwölf Teams traten gegeneinander an. „Der Schwimmer muss in einem Becken mit einer Gegenstromanlage möglichst lange durchhalten. Denn solange er schwimmt, geben seine Kollegen am Ergometer und Laufband Gas. Das Team, das am weitesten kommt, ist der Sieger“, erklärt Manfred Dummer, Pressereferent des Polizeisportvereins Tirol. Ein spannender Wettkampf für die zahlreichen Zuschauer.

Weitere Programmpunkte der Bundespolizeimeisterschaften: Ab 9 Uhr spielen die Polizisten heute am Fußballfeld beim Paulinum. Zugleich wird im Golf Club Zillertal in Uderns eingelocht. Ab 10 Uhr steht das Geschicklichkeitsfahren am Vomper Bauhof auf dem Programm. Morgen strampeln sich die Beamten am Rennrad in der Franz-Josef-Straße ab oder treffen beim Schießbewerb ins Schwarze. Spannend wird es auch ab 9.30 Uhr beim Leichtathletik-Bewerb an der Weißlahn in Terferns. (emf)