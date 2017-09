Von Michael Mader

Ebbs – Schon seit Anfang September werden im Gebiet des Haflinger Pferdezuchtverbands Fohlen begutachtet und Pferdepässe ausgestellt. „Das entspricht der EU-Tierkennzeichnungsverordnung, wonach dies bis Ende des ersten Geburtsjahres erfolgen muss“, weiß Robert Mair, Geschäftsführer des Haflinger Pferdezuchtverbands Tirol und Gestütsleiter am Fohlenhof in Ebbs. Gleichzeitig werd­e in diesem Zusammenhang abgeklärt, ob die Züchter ihre Stutfohlen versteigern lassen wollen.

„Die Züchter können bei uns nachfragen, in welche Verkaufsklassen die Fohlen eingeteilt worden sind“, erklärt Mair. Sie können ihre Nennung dann immer noch zurückziehen. Ab kommenden Montag wird die Liste dann im Internet öffentlich gemacht und im Auktions­katalog vermerkt. Deshalb kann Mair auch jetzt noch nicht die Anzahl der Stut­fohlen nennen, die heuer am 30. September am Fohlenhof in Ebbs versteigert werden.

Das Interesse an der Veranstaltung dürfte jedenfalls wie immer groß sein: Im Vorjahr durfte man sich über 2500 Besucher freuen. Zwischen 40 und 50 Prozent der Züchter kommen aus Österreich, der Rest aus Europa.

Am 30. September um 7 Uhr Früh werden die ersten Fohlen dann in Ebbs angeliefert und von einem Tierarzt begutachtet. Auch die Käufer haben ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, ihren Favoriten genauer unter die Lupe zu nehmen, ehe die Bundesmusikkapelle Ebbs um 10 Uhr die Stutfohlenauktion eröffnet. Nach der offiziellen Begrüßung und einer kurzen Haflinger-Show findet schließlich die Auktion statt.

Wobei Mair weiß, dass sich einige potenzielle Käufer bereits nach dem Erscheinen des Auktionsliste auf den Weg zum jeweiligen Züchter machen, um die Stutfohlen zu begutachten.

Im Vorjahr lag der Durchschnittspreis der versteigerten Stutfohlen bei rund 3000 Euro, wobei den besten Auktionspreis „Toremy“ von der Familie Franz Schranz aus Kauns erzielte. Ersteigert hat das Pferd Michael Flörl aus Uderns, der für das Fohlen 13.000 Euro geboten hatte.