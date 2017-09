Zams – Die Erinnerungen der etwas älteren Damen an ihre Schulzeit sind taufrisch: „Mädchen, senkt die Augen!“, habe ihnen die Klosterschwester befohlen, wenn zufällig Buben in der Nähe waren. Acht ehemalig­e Schülerinnen der Zammer Klosterhauptschule, die 1949 bis 1953 die katholische Bildungseinrichtung in Zams besuchten, trafen sich am Donnerstag zum gemütlichen Plausch. 65 Jahre sind seit der Schulzeit vergangen. „Geschlafen haben wir im Internat in einem Raum mit 20 Betten, unter Aufsicht einer Schwester. Um 6 Uhr hieß es aufstehen und beten, danach gab es Frühstück“, weiß Renate Frötscher. Täglich hätten die Schwestern einen Spaziergang angeordnet. „Wir mussten schön brav in Zweierreihen gehen. Am Wochenende waren wir immer auf die Kronburg unterwegs.“ (hwe)