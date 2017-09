Tannheim – Sie können nicht anders, denn dazu verpflichtet sie ein Gelübde: Wenn die Einwohner des Tannheimer Tals am 17. September ihren Talfeiertag begehen, gedenken sie ihrer Vorfahren, die 1796 die Franzosen zurückschlugen und eine Fremdherrschaft abwendeten. Die Feier beginnt um 9 Uhr mit dem Einzug in die Kirche. Nach der Prozession mit Kranzniederlegung zum Gedenken an die Gefallenen geht’s zum Frühschoppen auf den Festplatz. Bis in den Abend hinein wird dort gefeiert. (TT)