Von Markus Schramek

Alpbach – Der Himmel über dem Gratlspitz ist blitzblau, dazu Blumenpracht auf Balkonen und Fensterbänken: Richtig, wir befinden uns in Alpbach, einem der Tiroler Blumendörfer schlechthin.

Genauer Standort ist eine Wiese unweit des Dorfzentrums. Hier kämpft der Gärtnernachwuchs um den Titel der besten Lehrlinge Österreichs. Dreierteams aus den Bundesländern und ein Gasttrio aus Südtirol sollen ein unscheinbares Stück Wiesengrün in einen ansehnlichen Kleingarten verwandeln. Der Plan dazu ist vorgegeben. Drei Stunden sind Zeit.

Schweißtreibend gestaltet sich diese Arbeit. Junge Männer und Frauen rammen Spaten in den steinigen Boden. Sie verlegen Pflasterstreifen mit Hilfe einer Wasserwaage; daneben wird Platz für eine Thujenhecke freigebuddelt, ein Obstbaum gepflanzt und ein Blumenbeet angelegt.

Juroren werfen ihr kritisches Auge auf die Teams. Läuft alles in der richtigen Reihenfolge? Ist das Pflaster schön eben verlegt? Passt die Tiefe, in der die Pflanzen in der Erde stecken? Wird die Windrichtung für das Pflocken des Baumes beachtet? „Die Hauptwindrichtung verläuft hier von Nord nach Süd“, ruft ein Wettkampfwärter den Teilnehmern zu. Mit den Armen macht er deutlich, wo Norden und Süden liegen.

Das Tiroler Team ist rein weiblich. Melanie Unterlechner (23) aus Erl hat gemeinsam mit Lokalmatadorin Valentina Larch (21) aus Alpbach und Manuela Garzaner (18) aus Vomp den Kampf gegen die Uhr aufgenommen. Zeit für Blicke auf die Konkurrenz bleibt nicht. Das Tiroler Trio werkt vor sich hin. Nervosität ist spürbar. Da will man gar nicht stören.

Um 11.30 Uhr ist dieser Teil des Wettbewerbs, der Gartenbau, zu Ende. Die Teams laben sich an Mineralwasser und betrachten ihr Werk. Manuela hat zuvor schnell noch mit dem Besen das Pflaster gereinigt. Den fünf Wertungsrichtern soll schließlich eine fein säuberlich gestaltete, kleine Gartenparzelle präsentiert werden: Die Thujen stehen in Reih und Glied. Ein Birnbäumchen wurde gepflanzt und festgepflockt. Ein Beet mit Zierpflanzen vom Typ Calluna, im Volksmund meist Erika genannt, strahlt mit der Sonne und den Gärtnerinnen um die Wette.

Doch noch ist der Wettkampf nicht zu Ende. Im zweiten Teil des Team­bewerbs geht es um die Floristik, das Blumenbinden. Und schon tags zuvor wurde der Einzelbewerb absolviert.

Gärtner ist ein vielfältiger Beruf. Landwirtschaftliche Gärtner, wie jene, die in Alpbach antreten, sorgen für die Produktion von Pflanzen aller Art. Floristen binden Blumen zu Sträußen, Kränzen und Schmuck. Landschaftsgärtner gestalten Gärten und Parks.

Massenandrang herrscht in dieser Branche nicht gerade. 54 Lehrlinge werden derzeit in Tirol zum Gartenbau-Facharbeiter ausgebildet. Burschen und Mädchen sind in etwa gleich stark verteten.

Die Zahl der Gärtnereien ist stark zurückgegangen. „In den letzten 20 Jahren haben wir 45 Prozent der Betriebe verloren“, sagt Peter Pfeifer, der Obmann der Tiroler Gärtner. Den Grund ortet er in Billig-Konkurrenz wie den Heimwerkermärkten. „Auch Personal wird abgeworben, es ist schwer, Lehrlinge zu finden“, so Pfeifer.

Schlechte Bezahlung sieht er nicht. Der Gärtner-Kollektivlohn nach Lehrabschluss beträgt 1200 Euro netto. „Ein tüchtiger Mitarbeiter“ kommt laut Pfeifer auf bis zu 1800 Euro. „Mehr Gehalt“ würde sich dagegen das Wettkampftrio Melanie, Valentina und Manuela wünschen. „Sonst ist der Gärtnerberuf perfekt.“

Quasi perfekt lief es für Valentina Larch beim Wettgärtnern in ihrem Heimatort. Als Vierte des Einzelbewerbs vertritt sie nächstes Jahr neben Siegerin Lisa Brandstätter (Kärnten) und der Drittplatzierten Anja Buch (Steiermark) Österreich bei der Junggärtner-Europameisterschaft in Tschechien. Valentina rückt für Judith Scheidl (NÖ, Rang 2) nach, die das Alterslimit für die EM übersteigt.

Im Teambewerb landete das Tiroler (Jungdamen-)Trio auf Platz 3. Den Sieg holte die Fachschule Langenlois (NÖ) vor dem Team aus Südtirol.