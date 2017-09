Sie sind im Februar 50 geworden: Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus? Wenn man das Leben gelebt hat, das man leben wollte, dann tut das Altwerden nicht weh. Ehrlich gesagt bin ich schon stolz auf mein Lebenswerk. Ich hab’ Hunderte Lieder und etliche Kabarett-Programme geschrieben und hab’s mit meinen Bildern und Objekten geschafft, ziemlich gut in die Kunstszene reinzurutschen. Ich bin mehr als zufrieden.

Dann würden Sie also nichts anders machen wollen? Nein: Ich hab’ aus meinen Fähigkeiten und Anlagen das Beste herausgeholt. Wobei ich finanziell sicher mehr Erfolg hätte haben können, aber als in Deutschland meine Karriere so richtig gestartet wäre, hab’ ich das Ganze abgeblasen, weil ich nicht kaufbar sein wollte. Und ich hab’ auch viele Preise von der Politik nicht angenommen, weil mir das zuwider war. Ich hab’ immer auf meinen Bauch gehört, weil der Kopf lügt einen ja ständig an. Aber mein Bauch hat immer die Wahrheit gesagt.

Aber wieso genau haben Sie die Preise von der Politik abgelehnt? Das hat mit Erfahrungen zu tun, die ich in meiner Jugend gemacht habe: Mein Bruder und ich waren narrisch gute Läufer, ich hab’ ja auch bei Berglauf-Weltmeisterschaften mitgemacht. Aber bei Rennen, die von Parteien veranstaltet worden sind, hat man oft versucht, die Kinder von Politikern zu forcieren, obwohl wir läuferisch viel stärker waren. Das hat mich irrsinnig gestört. Und als ich später in großen Hallen aufgetreten bin, war oft die erste Reihe für diverse Politiker reserviert. Allerdings nicht lange – ich hab’ die dann in die letzte Reihe verfrachtet. Das hat mir zwar Probleme bereitet, aber so viel war mir mein Idealismus wert.

Ihr Kabarett-Kollege Roland Düringer tritt im Herbst mit einer eigenen Liste bei den Nationalratswahlen an. Hat Sie diese Bühne nie gereizt? Politische Quereinsteiger liegen ja gerade im Trend.

Als ich 2003 beim Song Contest angetreten bin, haben mich viele Leute gefragt, wie es sich anfühlt, Österreich zu vertreten. Aber ich hab’ dann gleich klargestellt, dass ich nur mich vertrete und schon Bundespräsident werden müsste, um Österreich zu vertreten. Das war dann auch kurz als Gag angedacht, aber ich hab’ das nicht weiterverfolgt. Grundsätzlich halte ich mich aus der Politik lieber raus. Wobei: So anarchistisch ich auf der Bühne bin, so konservativ bin ich im Privaten. Ich hab’ nämlich das Gefühl, dass der gesellschaftliche Konsens sich so spaltet, dass das nur zu Problemen führen kann.

Als die spätere Song-Contest-Siegerin Conchita Wurst 2014 als österreichische Kandidatin präsentiert wurde, haben Sie ihr wegen ihrer „verschwulten Zumpferl-Romantik“ einen Besuch beim Psychotherapeuten nahegelegt. Bereuen Sie diese Aussage heute? Die Wortwahl war vielleicht nicht so treffend. Aber was ich eigentlich gemeint habe, war, dass ich vom künstlerischen Potenzial von Conchita Wurst nicht überzeugt bin. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch bestätigt. Künstlerisch kommt da in meinen Augen nicht sehr viel, sie ist halt mehr das Maskottchen der Gender-Bewegung.

Aber widerspricht Ihre Haltung nicht dem Titel Ihres Song-Contest-Beitrags „Weil der Mensch zählt“. Da muss man das Lied schon richtig interpretieren: Weil nur der Mensch zählt, geht die Welt zugrunde. Für mich zählen auch die Tiere – also die Haserln und Katzerln. Der Humanismus ist letztendlich dafür verantwortlich, dass die Erde zerstört wird. So war das gemeint.

Passiert es öfter, dass Sie sich missverstanden fühlen? Mich stört, dass viele Leute in mir nur einen Kasperl sehen und nicht kapieren wollen, dass ich alles aus einer metaphysischen Verzweiflung heraus mache. Ich beschäftige mich schon viele Jahre mit Kant, Schopenhauer und Nitzsche, aber auch mit asiatischer Mystik und habe dabei die Erkenntnis gewonnen, dass Bewusstseinsinhalte immer diskutierbar sind. Und deshalb mach’ ich auch so etwas Absurdes, weil das Absurde nicht widerlegbar ist, weil es sich in sich selbst widerlegt. Das ist ein hochphilosophischer Zugang, den viele nicht verstanden haben.

Ich tu’ mich da jetzt ehrlich gesagt auch etwas schwer. Haben Sie diese Erkenntnis gewonnen, als Sie zu Meditationszwecken in einer Höhle gewohnt haben? Ich hab’ nicht durchgehend in einer Höhle gelebt, sondern tageweise. Ohne Wasservorräte schaut man da nämlich recht schnell alt aus. Was das Meditieren anbelangt, hab’ ich feststellen müssen, dass ich mir da eher eine Thrombose als die Erleuchtung hole. Das ewige Sitzen liegt nicht in meinem Wesen – ich hab’ nämlich das „Restless-Legs-Syndrom“ und muss mich dauernd bewegen. Ich hab’ also die gesündeste Krankheit der Welt.

Was war dann der Grund, dass Sie von 2014 bis 2016 eine Bühnenpause gemacht haben? Ausgehend von chronischen Magenproblemen, die ich mir durch die Leberkässemmeln und die Energy-Drinks beim Tourleben eingetreten habe, hat sich bei mir eine chronische Übelkeit eingenistet: Ich musste oft während der Shows die Bühne verlassen, um aufs Klo kotzen zu gehen. So wollte ich nicht mehr weitermachen. Ich bin dann zu etlichen Ärzten gelaufen und hab’ mir Medikamente verschreiben lassen – genützt haben die aber nichts, mein Problem hat sich erst verflüchtigt, als ich eine Zeit lang eine Ruhe gegeben hab’.

Jetzt versteh’ ich, warum in der Beschreibung Ihres aktuellen Programms „The Making Of DADA“ der Hinweis „garantiert speibfrei“ vermerkt ist. Ja, gekotzt hab’ ich seither tatsächlich nicht mehr.

Das Interview führte Christiane Fasching