Wo sonst Kinder die Stufen rauf- und runterstapfen, schleppen abends oder an Wochenenden junge Leute Gitarren, Trompeten, manchmal auch einen Kontrabass oder ein komplettes Schlagzeug die Stiegen hinab. Im Untergeschoß eines Inns-brucker Kindergartens geht es einen Gang mit Zeichnungen an den Wänden entlang bis zu einer Tür – der Eingang in Räume, die hier wohl niemand erwartet hätte: In dem dahinter liegenden Bunker mit den kahlen Betonmauern ist in einem Winkel Licht zu sehen. „Da sind wir“, sagt Christian Mayr und bittet in sein unterirdisches Aufnahmestudio. Alles wirkt einladend und behaglich: Die Wände sind verkleidet, neben einem weißen Sofa steht eine Kaffeemaschine, und – umgeben von Aufnahme-„Equipment“ – das Herzstück: ein Schaltpult, der „DAW-Controller“, eine Digital Audio Workstation.

Der legendäre Rocksound

„Ich hab’s so eingerichtet, dass man hier gemütlich arbeiten kann“, meint der Musiker über seinen früheren, sehr einfachen Proberaum. Die Anschaffung der technischen Ausrüstung im Laufe der Jahre, die Raumgestaltung, all die Arbeit, die dahintersteckt – „dazu braucht’s schon viel Idealismus“, meint er. Seit einigen Jahren gehen bei „Blue Element Records“ Musiker und Sänger vor allem junger Bands ein und aus, The Koalas und Shanti Powa aus Südtirol, das Projekt Lifetrain II, Lilla aus Innsbruck. Eine Reggae-Band mit sieben Musikern oder fünf Bläser, die in dem kleinen Nebenraum, in dem die Mikrofone aufgestellt sind, alle gleichzeitig loslegen: „Manchmal hab’ ich’s selber nicht glauben können! Das war ein absolutes Highlight.“ Zuerst werden Schlagzeug und Bass aufgenommen – „das ist die Basis“ –, dann kommen Gitarren und Keyboards dazu und zum Schluss der Gesang. „Und wenn einer zu mir sagt, Christian, mag’sch nit etwas draufspielen, dann lass i mi a nit lang bitten.“

Mayr, der während des Gesprächs seine Lieblingsgitarre, eine „Gibson ES 335“ von 1964, nicht aus der Hand gibt, ist mit der Musik der 1960er- und 1970er-Jahre aufgewachsen, „dem legendären Rocksound“. Die Beatles, die Stones, Jimmi Hendrix – „mein Guitar Hero“ –, Deep Purple: „Sie waren meine Wegbegleiter.“ Mit 16 hatte er seine erste E-Gitarre, die erste Band hieß Dreaming Bananas. „Wir haben tolle Angebote für Open-Air-Gigs bekommen, davon gibt’s sogar noch Aufnahmen auf Platte.“ Damals sei es noch möglich oder jedenfalls leichter gewesen, mit eigener Musik bekannt zu werden.

„Heute ist das viel schwieriger“, sagt der Tiroler, der sich in den vergangenen Jahren seiner Musiklaufbahn immer mehr fürs „Recording“ interessierte. „Die Gruppen, die weiterkommen wollen, müssen alles selbst in die Hand nehmen.“ Vollständig analog zu produzieren, noch dazu mit hochwertigem Equipment, wie in den „guten alten Zeiten“, sei für viele Bands aus finanziellen Gründen gar nicht möglich. „Im Zeitalter der Computertechnik kann man aber sehr wohl professionelle, leistbare Aufnahmen erzielen – Tonträger, mit denen sich junge Künstler auf Internetplattformen präsentieren oder die sie bei Liveauftritten verkaufen können. „Sie sollen ihre Träume auch mit einem kleinen Budget realisieren können.“ Während manche Musiker schon sehr professionell seien, müssen besonders junge Bands erst Studioerfahrung sammeln – manchmal auch eine große Ernüchterung für sie.

Produzent, Lehrer, Psychologe

Da müsse er dann als Produzent auf jeden Einzelnen eingehen, mit viel Gefühl, „wie ein Lehrer oder ein Psychologe“. Manche Passagen müssen immer wieder gespielt oder gesungen werden – zehn, fünfzehn, wenn nötig auch zwanzigmal. „Jeder hat seine Tagesverfassung. Manche sind selbst nicht zufrieden und wollen wiederkommen, das kann dann recht zeitaufwändig werden.“ Auch einer Schülerin am Konservatorium in Innsbruck, die ein klassisches Gitarrenstück aufnehmen wollte, konnte er helfen. „Das war am Anfang nicht einfach. Im Studio kommt die Stunde der Wahrheit, jeder kleine Fehler ist sofort hörbar! Aber auch das haben wir gemeistert.“ Ihm gehe es darum, möglichst viel aus „seinen“ Musikern herauszuholen, „dieses kleine Quäntchen mehr, das viel ausmacht“. Dafür nimmt er sich Zeit, fühlt sich verantwortlich und hat dabei selbst die größte Freude.

„Ich will ihnen eine Chance geben. Das wissen sie zu schätzen.“ Und dann heißt es auch, „du, Christian, mit dir machen wir wieder was“. Immer entsteht bei der Arbeit, bei den vielen gemeinsamen Stunden, eine tiefe Bindung mit großer gegenseitiger Wertschätzung. Der Produzent hat seine Schützlinge ins Herz geschlossen. Aber auch wieder einmal etwas Eigenes zu produzieren, das würde ihn reizen: „Ich hätt’ da schon was in der Schublade.“ (Michaela S. Paulmichl)