Von Catharina Oblasser

Lavant – Am 1. Mai 2018 wird er feierlich eröffnet: der neue Bergpilgerweg „Hoch und Heilig“, der über Osttiroler, Südtiroler und Kärntner Gebiet führt. Dabei werden schon vorhandene Wege und Pfade zu einer durchgehenden, beschilderten Route vereint. Der Pilgerweg besteht aus neun Etappen und ist rund 200 Kilometer lang. Pro Etappe sind etwa 1000 Höhenmeter aufwärts zu bewältigen. Start ist in Lavant bzw. Lienz, das Ziel ist Heiligenblut in Kärnten.

Warum ein Pilgerweg? Das kann der Lienzer Dekan Bernhard Kranebitter beantworten. „Pilgern boomt regelrecht. Als wir zum Diözesanjubiläum 2014 eine Wallfahrt von St. Jakob im Defereggen zum Dom St. Jakob in Innsbruck planten, haben wir mit 25 Teilnehmern gerechnet“, erzählt er. Schon zum Infoabend kamen 80 Interessierte, mit 100 Teilnehmern ging es schließlich vom Defereggen aus los. „In Innsbruck kamen wir dann mit 120 Pilgern an“, erinnert sich Kranebitter.

Wolfgang Schneeberger, der mit einer Gruppe Freiwilliger am Projekt mitarbeitet, meint: „Pilgern bedeutet auch, zu sich selbst finden, die Natur erleben, einmal ohne Smartphone auskommen. Das macht den Reiz aus.“

Spiritualität ist jedoch nur ein Aspekt von „Hoch und Heilig“. „Auch Weitwandern wird immer beliebter“, weiß Otto Trauner vom Tourismusverband Osttirol. „Dieses Projekt ermöglicht, während eines Urlaubs das sportliche Element, Naturschönheiten und Kulturschätze mit dem religiösen Thema zu verknüpfen.“ Rechtzeitig vor dem 1. Mai 2018 soll deshalb ein detaillierter Führer mit allen Sehenswürdigkeiten entlang der neuen Pilgerroute erscheinen.

Neben Kirche und TVB zeichnen auch das Bildungshaus Osttirol, das Regionsmanagement Osttirol und die Gemeinde Innichen für „Hoch und Heilig“ verantwortlich.