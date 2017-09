Noch bevor der Weg eine Rechtskurve einschlägt, ist es zu hören: „Tak-tak-tak“. Hufeisen schlagen im sanften Rhythmus auf den Asphalt. Schon taucht das erste Tier auf. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Pferd und Reiter, sondern um Maultier und Säumer. Was ältere Generationen aus ihrer Kindheit kennen dürften, ist den Jüngeren wohl kein Begriff.

Schwere Lasten über Bergpässe

„Das Säumen ist eine jahrhundertealte Tradition, schwere Lasten über die Bergpässe zu transportieren. Leider ist sie in Vergessenheit geraten“, erklärt Hobby-Säumer Markus Kerschbaumer. Sein Luisl ist ein Muli, eine Mischung aus Eselhengst und Pferdestute. Er spitzt seine dunkelbraunen Ohren und schreitet ungestört weiter. Der Wallach trägt Körbe. Kerschbaumer führt ihn an der Leine.

Die beiden haben die Kurve hinter sich gelassen, als eine ganze Truppe auftaucht. Es war eine ungewöhnliche Szene, die sich bei Gärberbach in der Sillschlucht am vergangenen Mittwoch abspielte. Mehr als zwei Dutzend Säumer aus sechs Nationen bestritten den steilen Weg von Natters nach Ellbögen. Dort hat bis heute Sonntag das dritte internationale Säumertreffen mit Geländegängen, Vorträgen und Trainings stattgefunden. Organisiert wird es von Kerschbaumer. Niemand sitzt auf dem Rücken der rund 30 Pferde, Mulis und Esel. Sie sind Tragtiere. Auf ihnen liegen Taschen, Jacken, Proviant – und das Glück ihrer Besitzer.

Die Truppe ist ausgelassen, strahlt mit der warmen Herbstsonne um die Wette. Im Gleichschritt gehen Tier und Mensch nebeneinander. So wie es bis in die 1970er-Jahre auch in Tirol in höher gelegenen Gegenden vorgekommen ist. Straßen waren schlecht oder gar nicht ausgebaut, Seilbahnen steckten in den Kinderschuhen, Hubschrauberflüge waren unerschwinglich. Auf den schmalen Steigen zum nächsten Ort oder ins Tal waren Mensch und Tier die bes­ten Freunde – und Helfer.

„Früher trugen die Tiere Salz, Eisen, Holz und andere Waren über die niedrigsten Alpenpässe. Das Material für die Schwarzmanderkirche in Innsbruck (Hofkirche, Anm.) etwa wurde den Knappenlöchern im Arztal entnommen und mit Pferden ins Tal gebracht. Das Säumen ist so alt wie die Domestizierung der Huftiere“, meint Kerschbaumer, während er mit Luisl weitergeht. Auch mit einem PS kommt er gut voran. Der Schritt ist schnell. Das Klacken der Hufeisen auf der Straße sorgt jedoch für Entschleunigung. Es erinnert an eine Zeit, als nicht Uhren den Takt vorgaben, sondern Sonnenstand, Tiere und Arbeit.

Arbeitsliebende Tiere

Der zweijährige Muli Maxl ist der unruhige Jungspund der Truppe. Er gewöhnt sich erst ans Säumen. „Mulis können wie 13-jährige Teenager sein, wenn man ihnen keine Arbeit gibt“, erklärt Casey Hufstader aus Oregon. Der US-Amerikaner mit dem obligatorischen Hut lebt als Einziger der Anwesenden vom Säumen, „in sechster Generation“, wie er stolz erzählt. Er bekomme nicht viel Geld und habe mit Holzarbeiten, wobei ihm seine Tiere helfen, viel zu tun. Doch die Verbundenheit zu seinen 14 Maultieren und die Geschichte des Säumens ist für ihn von unschätzbarem Wert.

Das Wissen ist aber im Verschwinden begriffen. Von rund 70 Gleichgesinnten in ganz Europa weiß Kerschbaumer. „Wir sind dabei, uns zu vernetzen, und möchten Nachwuchsarbeit leisten.“ Huftiere werden kaum noch als Arbeitskraft eingesetzt. Schon eher gibt es Alpakas und Lamas, die für Bergtouren herangezogen werden. Mit dem traditionellen Säumen hat das wenig zu tun. „Das darf aber nicht aussterben“, betont Kerschbaumer.

Dafür sorgt nicht nur die bunte Truppe, sondern auch das Tragtierzentrum Hochfilzen des Bundesheeres. Dort sind 56 Haflinger und seit den letzten Jahren vier Esel untergebracht. Ab 2018 sollen mehr Kurse angeboten werden. „Interesse gibt es von allen Seiten genug“, erklärt Oberstleutnant Josef Hager. „Die Tragtiere sind keine Alternative zur Transportkette des Heeres, sondern ein wichtiger Teil davon.“

Die technische Ausrüstung der Streitkräfte stoße im Hochgebirge an ihre Grenzen. Hubschrauber könnten ab einer gewissen Höhe (5000 Meter) keine Transporte fliegen, außerdem seien sie mitunter zu laut. Andere Fahrzeuge bräuchten breitere Spuren. Auf den Steigen seien es Mensch und Tier, die am bes­ten vorankommen. Ein Tier könne bis zu sechs Soldaten ersetzen, denn es ist in der Lage, 25 Prozent des eigenen Körpergewichts zu tragen. Ein Esel schaffe 60–80 Kilogramm, ein Haflinger 100–150 kg auf kurze Distanz. „Man tut dem Esel Unrecht. Er ist intelligent und denkt nach. Er stammt aus dem Gebirge und flüchtet nicht wie ein Pferd“, zollt Hager den Langohren Respekt.

Kerschbaumers Säumer-Truppe hat inzwischen die Sillschlucht hinter sich gelassen. Ein Haflinger ist auch hier mit von der Partie. Uta König aus dem deutschen Odenwald stapft neben Niko, ihrem 13-jährigen Wallach, die Straße nach Vill hinauf und kommt locker mit.

Von Heidelberg in die Dolomiten

Sie hat dieses Jahr mit ihren drei Kindern und zwei Pferden eine besondere Tour unternommen. „Wir sind von zuhause in fünf Wochen über den Alpenhauptkamm in die Dolomiten gegangen“, erzählt sie. Ihre Augen leuchten. Es habe so viele schöne Momente gegeben. „Wir haben draußen unter dem Sternenhimmel gezeltet und in Meran bei der Pferde-Rennbahn übernachtet. Natürlich haben uns am Weg viele Leute gefragt, was wir hier tun.“ Ein Pferd zu reiten, kenne jeder. Eines zu säumen, sei aber ungewöhnlich.

Dem stimmen Sari Maydew und Ben Moxon zu, die einen Esel führen. Zuhause in Großbritannien haben sie zwei Mulis und können sich nichts Besseres vorstellen. „Für die Pferdebesitzer in unserem Stall sind wir Verrückte. Doch die Mulis sind so intelligent. Wenn sie dir vertrauen, ist dir ihre Treue gewiss.“

Mittlerweile geht es bei Igls über Maisfelder und grüne Wiesen nach Ellbögen. Tier und Mensch sind kein bisschen müde. Die Freude über das Treffen lässt die Strapazen vergessen. Auf dem Rücken der Pferde, Mulis und Esel liegt eben nicht nur Last, sondern auch das Glück. (Deborah Darnhofer)