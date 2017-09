Von Michael Domanig

Hall – Drei Türme, 590 Stufen, 486 Meter Laufstrecke: Am Sonntag erlebt der Haller Turmlauf, ein in dieser Form österreichweit einzigartiger Treppenlauf, seine bereits zwölfte Auflage. Im fordernden Hauptlauf geht es zuerst ins historische Bastionsgebäude am Unteren Stadtplatz, nach einem Zwischensprint durch den Salinenpark wartet der Medienturm – und mit ihm ein neues Stiegenhaus. Zum krönenden Abschluss geht es durch den Tunnel hinüber in die Burg Hasegg und hinauf auf das Haller Wahrzeichen, den Münzerturm: 160 Stufen aus Stein, Metall und Holz gilt es zu bewältigen – natürlich auch treppab. Dann folgt noch der Zielsprint zurück zum Salinenparkplatz.

Neben dem dreifachen Biathlon-Juniorenweltmeister Felix Leitner aus dem Nachbarort Mils, der den Turmlauf 2015 gewonnen hat, haben auch die nordischen Kombinierer Fabian Steindl, Lukas Greiderer und Christian Deuschl das Siegertreppchen im Visier – ebenso eine Reihe von Top-Athleten aus der Treppenlaufszene. Für Martin Terzer vom veranstaltenden Nordic Team Absam ist Leitner jedoch der Top-Favorit: „Er ist ein absolutes Lauftalent und hat ideale Größenproportionen für das enge Treppenhaus.“ Biathleten und Kombinierer seien für den Bewerb generell prädestiniert: „Sie haben ein ausgeglichenes Training, was Muskel- und Schnellkraft angeht, dazu ein irres Gleichgewichtsgefühl sowie Sprintqualitäten.“ Die reinen Turmlaufspezialisten seien treppab wohl zu langsam – zumal die drei Türme ja für kein Training geöffnet werden.

Vor dem klassischen Turmlauf (14 bis ca. 16 Uhr) warten auch heuer ein Kinder- und Schülerlauf (9.30 bis 11 Uhr) und zwei Spezialdisziplinen (11 bis ca. 14 Uhr): Beim Feuerwehrlauf, der einzigen derartigen Veranstaltung in Österreich, treten „feuerfeste“ Zwei-Mann-Teams gegeneinander an – in voller Montur und mit schwerem Atemschutzgerät, also genau wie bei einem Einsatz. 35 Teams sind bereits angemeldet, sie nehmen den Münzerturm in Angriff. Das gilt auch für mindestens 15 zweiköpfige Rettungsteams, die nach der Premiere im Vorjahr heuer erneut bei einem eigenen Rettungslauf an den Start gehen, natürlich ebenfalls in voller Ausrüstung. Übrigens: Nachnennungen für alle Bewerbe sind am Sonntag noch problemlos möglich.

Auch heuer wird es beim Turmlauf wieder eine Live-Übertragung aus den Türmen auf eine Leinwand im Zielgelände geben – die Zuschauer sind beim rasanten Treppauf-treppab-Geschehen also hautnah dabei. Stefan Steinacher und Othmar Peer werden das Geschehen professionell moderieren. Ab 10 Uhr warten DJ-Klänge und Gastronomiestände.

Nur das Wetter ist natürlich noch eine Unbekannte: Doch Martin Terzer ist zuversichtlich: „Wir hoffen, dass am Sonntag die Sonne scheint. Bis jetzt hatten wir eigentlich immer Glück.“ Weitere Infos: www.turmlauf.at.