Kaunertal, Neustift i. St., Pitztal – Vom grünen Tal in eine weiße Schneelandschaft: Spätsommer, Herbst und, nach rund 1000 Höhenmetern, Winter – wer derzeit auf der Kaunertaler Gletscherstraße unterwegs ist, kann alles gleichzeitig erleben. Wie Brigitte Rubatscher von den Kaunertaler Gletscherbahnen berichtet, treffen oben am Berg Motorradfahrer, Ausflügler, die sich am Dreiländereck die Aussicht anschauen wollen, und Wintersportler aufeinander. Wegen der Schneefälle gingen die ersten beiden Lifte bereits am Freitag und damit eine Woche früher in Betrieb, vier Pisten können befahren werden. Die ersten Nationalteams trainieren bereits.

Rund 50 Zentimeter Schnee wurden zuletzt gemeldet, aber auch die Schneekanonen sind in Betrieb. Auf dem Stubaier Gletscher – neun geöffnete Anlagen – nutzen heimische Familien ihre auslaufenden Freizeittickets, und auf dem Pitztaler Gletscher sind vier Lifte in Betrieb. Beide Skigebiete waren wegen der Schneefälle schon vor einer Woche in die Saison gestartet.

Stellt sich die Frage, die lange der Winterzauber erhalten bleibt – laut Wetterprognosen soll es wärmer werden. (ms, sst)