Es schneit und schneit und schneit. Seit den frühen Morgenstunden rieselt es an diesem Tag Anfang September vom Himmel und hüllt die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe am Großglockner in mattes Weiß. Für das Gletschermess-Team um Gerhard Lieb und Andreas Kellerer-Pirklbauer von der Uni Graz eine schlechte Nachricht. Statt auf der Gletscherzunge der Pasterze, unweit des 2369 Meter hoch gelegenen Ausstellungszentrums an der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, das Eis zu vermessen, müssen sie tatenlos ausharren. „Wir brauchen heute noch Ergebnisse“, betont Lieb. Seit 1991 dokumentiert er jährlich im September, nach der Ausaperungs-Zeit, die Längen-, Höheränderungen und die Fließgeschwindigkeit der Pasterze und sieht ihr beim stetigen Schrumpfen zu - letztes Jahr verlor sie etwa 44 Meter. „Wir vermuten, dass der Gletscher auch dieses Jahr wieder einige Meter zurückgegangen ist“, sagt Lieb. In seiner Anfangszeit habe er den Gletschern nachgeweint, inzwischen sieht er das etwas pragmatischer. „Es ist ein deutliches Zeichen des Klimawandels. Aber inzwischen löst das bei mir keinen Frust mehr aus.“ Er hätte sonst viel zu weinen.

Die Ausrüstung ist griffbereit, alles wartet auf den Aufbruch. Doch noch sind die etwas weiter unterhalb im Karl-Volkert-Haus an der Hochalpenstraße untergebrachten Forscher ratlos, wie es weitergehen soll. Drei Tage braucht das vier- bis sechsköpfige Team, um die Pasterze und ihre eisigen Nachbarn, das Wasserfallwinkel-Kees sowie das Freiwand-Kees zu vermessen. Die Zeit drängt also.

Dafür wirken die winterfest eingepackten Wissenschafter aber noch relativ entspannt. Denn sie wissen auch: Was für die Messungen kein gutes Wetter ist, kann man als wahren Traumtag für den schrumpfenden Gletscher bezeichnen: keine Sonneneinstrahlung und Neuschnee. Und wer denkt, der Winter sei für unsere Gletscher am wichtigsten, wird eines Besseren belehrt: „Je weiter polwärts ein Gletscher liegt, desto wichtiger sind die Wintereinnahmen, also der Schneezuwachs. Weil wir aber näher zum Äquator liegen, ist bei uns die Sonneneinstrahlung entscheidender“, erklärt Lieb während seiner unfreiwilligen Mess-Pause. „Der Sommer entscheidet daher, wie es unseren Gletschern geht.“

Und die bisherigen Anzeichen in diesem Jahr sind alarmierend. Nach dem extrem warmen Sommer könnte der Gletscherrückgang erneut Rekordwerte erreichen, meint Lieb. „Es gibt durch die bisherigen Messungen bereits erste Signale, dass die Werte der Rekordschmelze 2003 erreicht werden. Das wäre ganz dramatisch.“ In besagtem Jahr verloren Österreichs Gletscher rund zehn Prozent ihrer Fläche. Endgültig lassen sich die diesjährigen Verluste aber erst nach der Auswertung aller Werte, inklusive der Massenbilanz, die Einnahmen und Abschmelze der Gletscher gegeneinander aufrechnet, sagen. Dafür aber ist die Zentrale Anstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zuständig.

Lieb und Kellerer-Pirklbauer dagegen vermessen Länge und Höhe. Teils ist das kein leichtes Unterfangen, ist die Gletscherzunge doch oft von Schotter bedeckt. Vor 138 Jahren wurde der Gletscherrand der Pasterze erstmals vermessen, die lange Datenreihe fließt auch in die internationale Forschung zum Klimawandel. „Wir lokalisieren den Gletscherrand und vermessen die Pasterze dann per GPS zentimetergenau. Gletscher-Monitoring nennt sich das“, sagt Kellerer-Pirklbauer. Zusammen mit Lieb leitet er das 20-köpfige Gletschermessteam des Österreichischen Alpenvereins. Regelmäßig im Februar veröffentlicht der Alpenverein dann den aktuellen Gletscherbericht.

Bis vor vier Jahren musste noch schwerer geschleppt werden. Es kam noch ein Theodolit, ein Winkelmessgerät, zum Einsatz. „Das GPS ist leichter und bei jedem Wetter einsetzbar“, sagt Kellerer-Pirklbauer. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter erlaubt den Aufstieg zum Gletscher. Schließlich geht es auch um die Sicherheit des Messteams.

Später wird dann klar: Erst am Nachmittag wird der Trupp bei etwas besseren Bedingungen noch zum Pasterzen-Rand hinabsteigen und einige wenige Messungen schaffen. Für Werte, die Gletscherfreunden einen Stich ins Herz versetzen dürften. Die Geschwindigkeit, mit der das Eis schmilzt, sorgt für sichtbare Verluste – auch für das menschliche Auge. „Beim letzten Mal konnte man von hier noch die Pasterze sehen“, sagt Gerold Benedikter vom Alpenverein. Damit meint er aber nicht das undefinierbare Weiß aus Wolken und starkem Schneefall, der am heutigen Tage eine Sicht auf den Gletscheranfang verhindert, sondern den Rückgang des Gletschers.

Die Aussichten für Österreichs Gletscher sind daher alles andere als rosig, auch wenn es zahlenmäßig sogar immer mehr werden. Etwa 100 werden von der Messabteilung dokumentiert. „Die Gletscherfläche insgesamt wird aber kleiner. Die höhere Anzahl liegt daran, dass die Gletscher auseinanderbrechen. So entstehen aus einem dann zwei“, sagt Lieb. Eisfrei werden die Ost­alpen aber im Jahr 2100 nicht sein. „Das wird sich nicht ausgehen. In 100 Jahren wird es noch einige Tot­eisblöcke geben“, sagt Lieb. Das ist Eis, das – anders als ein Gletscher – nicht mehr durch neues Eis „ernährt“ wird und sich nicht mehr bewegt. An die Stelle der Gletscher rückt dann neue Landschaft. „Bis zu 150 Bergseen könnten entstehen“, sagt Lieb. Sein Kollege Kellerer-Pirklbauer ergänzt, dass die meisten davon allerdings nur eine kurze Lebensdauer haben. „Durch Gesteinsediment werden sie vielerorts zugeschüttet werden.“

Bis dahin rücken die „Eismänner“ aber noch einige Male mit ihren Messgeräten aus. „Die Toteisblöcke wird dann unsere Enkelgeneration erforschen“, meint Lieb. (Philipp Schwarzte)