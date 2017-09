Von Harald Angerer

Kirchberg – International ist der Ballon-Cup in Kirchberg bereits seit 28 Jahren. Doch erstmals ist heuer auch ein Ballon aus Tibet am Start. Die Organisation „Save Tibet“ hat den Ballon nach Österreich geholt. Man möchte mit dem Start auf die Situation der Bevölkerung in Tibet aufmerksam machen. „Es soll kein politisches Statement sein, wir wollen die Menschen aber über Tibet und die Menschen dort informieren“, sagt der Fieberbrunner Helmut Schwitzer von „Save Tibet Österreich“. Ziel der Organisation ist es, mit friedlichen Mitteln für Freiheit, Selbstbestimmung und die Verwirklichung der Menschenrechte in Tibet einzutreten und Spenden zu sammeln.

Der Ballon-Cup findet von heute Samstag bis kommende Woche Samstag, den 30. September, im Brixental statt. Der Sonntag wird dabei im Zeichen von Tibet stehen. Um 8 Uhr erfolgt bereits die österreichische Jungfernfahrt des Ballons „Tashi“ und ab 14 Uhr gibt es im Rahmen des Kinderfestes am Startfeld Stöcklfeld tibetische Zelte und ein Kinderzelt. Hier bekommen Besucher Informationen über Tibet und die Aktivitäten der Organisation, es werden tibetische Waren zum Verkauf angeboten. „­Tashi“, der Tibet-Ballon wird, an einem Seil fixiert, neben den Zelten stehen. Es besteht die Möglichkeit, im Ballon gegen eine Spende, die für die Tibet-Projekte in Indien verwendet wird, auf- und abzusteigen. Den Abschluss bildet der Tibet-Abend für Paten und Tibet-Interessierte im Hotel Sonne.

Insgesamt nehmen heuer nicht weniger als 40 Teams aus ganz Europa an dem Ballon-Cup teil. „In den vergangenen Jahren hat sich die Teilnehmerzahl immer weiter gesteigert. Das ist nun wieder eine Höchstzahl“, freut sich Christoph Stöckl vom TVB Brixental. Der Cup hat eine große Bedeutung für die Touristiker. „Es gibt viele Gäste, die extra zu dem Ballon-Cup zu uns kommen“, weiß Stöckl. Ein besonderer Höhepunkt sind der Kindernachmittag und die Nacht der Ballone am Sonntag, diese beiden Programmpunkte werden bei Schlechtwetter auf Mittwoch verschoben. „Die Entscheidung fällt aber erst heute Mittag, wenn wir den genauen Wetterbericht haben“, erklärt Stöckl.