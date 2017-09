St. Johann i. T. – Oktoberfeststimmung am Hauptplatz und in der Fußgängerzone – das 36. St. Johanner Knödelfest erlebte am Samstag erneut einen Ansturm von begeisterten Besuchern. Glücklich schätzen durften sich jene, die bereits beim Einzug der Musikkapelle und der Festwirte einen Platz am längsten Knödeltisch der Welt – heuer war er 500 Meter lang – ergattern konnten. Aber auch etwas abseits oder am Kirchplatz gab es ruhigere Plätzchen, an denen sich die runden Köstlichkeiten verspeisen ließen. Innerhalb weniger Stunden tischten 19 Wirte und ihre Mitarbeiter rund 26.000 Knödel in 25 verschiedenen Variationen auf. Angesichts der Menge alle Jahre wieder eine arbeitstechnische und logistische Herausforderung, versichern die Festwirte.

„Seit vielen Jahren besuchen wir in geselliger Runde das Knödelfest. Die Musikgruppen, die Stimmung und die Knödelvielfalt sind immer wieder ein Erlebnis“, schwärmt ein Bayer aus Regensburg.

Das Knödelfest hat sich längst zur mehrtägigen Veranstaltung entwickelt und wird von Gästen aus den Nachbarländern meist in Verbindung mit einem Kurzurlaub besucht. Freitag stand eine geführte Wanderung auf die Angerer Alm auf dem Programm. Abends konzertierte die Musikkapelle St. Johann am Hauptplatz. Beim Knödeltisch sorgten fünf Bands bis 21 Uhr für Stimmung, am Sonntag luden Die Zillertaler zum großen Knödelfest-Frühschoppen und mit dem Knödel-Clubbing im Kaisersaal klang das St. Johanner Knödelfest aus. (rw)