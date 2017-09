Prutz – Am Vormittag leichter Regen, am Nachmittag viel Sonne: Das 20. Prutzer Apfel- und Erntedankfest am Sonntag lockte Hunderte Besucher zu den regionalen Schmankerln am Gelände der Kofler-Höfe. „Der große Andrang freut uns, vor allem Einheimische schätzen gesunde heimische Produkte immer mehr“, resümierte Bürgermeister Heinz Kofler, Initiator des Apfelfestes. Gemeinsam mit der Musikkapelle Prutz, Partner des Apfelfestes, habe man einen attraktiven Erlebnistag bieten können.

Der Wermutstropfen, von dem heuer alle Obstbauern im Bezirk (Marille, Stanzer Zwetschke) betroffen sind, liegt in der Ernte. Die Frosttage im April ließen den Ertrag auf rund 20 Prozent schrumpfen. „Einen so hohen Ausfall haben wir noch nie gehabt. Es wäre noch schlimmer ausgefallen, wenn wir keine Frostschutzberegnung und Räucherung gemacht hätten“, schilderte Kofler. Für das Apfelfest habe man dennoch genügend erntefrische Früchte bieten können. Der Verkauf in den kommenden Wochen werde allerdings eingeschränkt sein. (hwe)