Kitzbühel – Was im Dezember 2010 als verrückte Idee begann, hat sich seit der Erstauf­lage im Jahr 2011 zu einem echten Kultevent entwickelt – das Streif Vertical Up in Kitzbühel. Nicht nur Spitzensportler, auch jede Menge Hobbysportler aus dem Bezirk waren schnell vom sportlichen Feuer infiziert, die Streif vertikal von unten nach oben so schnell wie möglich zu erklimmen.

Einer davon der Kitzbüheler Georg Überall, der mit seinem Team Bergsport Überall schon einige Male am Start war. Für die neuerliche Auflage am Samstag, 24. Februar 2018, strebt er einen neuen Teilnehmerrekord in der Teamwertung an und hat sich dafür heimische Partner aus Kitzbühel und Kirchberg ins Team „Bergluft“ geholt.

Gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern wurde das Team Bergluf­t gegründet und es wurden insgesamt 101 Startplätze reserviert. „In einem Team anzutreten macht nicht nur mehr Spaß, man profitiert darüber hinaus in der Vorbereitung von den Erfahrungen der bisherigen Teilnehmer und spornt sich gegenseitig immer wieder an. Diese Begeisterung möchten wir im Team Bergluft wecken und freuen uns über jede Anmeldung“, so die Teambegründer.

Ab Sonntag, 1. Oktober, können sich Interessierte im Internet unter der Adresse www.ueberall.cc/vup informieren und anmelden. Neben gemeinsamen Trainingsmöglichkeiten und wertvollen Tipps erhalten Teammitglieder ein Merino-Shirt in exklusivem Team-Bergluft-Design. Der Erlös aus der Teamwertung kommt einem sozialen Zweck in der Region zugute. (TT)