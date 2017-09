Ein Stoßseufzer ist am anderen Ende der Telefonleitung zu vernehmen. Schon wieder wünscht ein Zeitungsschreiber Herrn Josef Esterbauer zu sprechen. Der ist Amtsleiter der Gemeinde Tarsdorf in Oberösterreich. Ruft „die Zeitung“ an, weiß der führende Bedienstete der 2000-Seelen-Gemeinde schon, was es geschlagen hat: Wieder geht es um Fucking, und das nervt. Denn dieser kleine Weiler von Tarsdorf macht Schlagzeilen weit über Österreich hinaus. „Am liabsten hätten wir unsere Ruah“, sagt Esterbauer gerade heraus. Man glaubt es ihm gern.

Doch das ist wirklich fucking unmöglich. Fucking (mit „a“ ausgesprochen, also wie in „Facking“) ist im Englischen ein derbes Wort für menschliches Treiben der sexuellen Art. Und es ist überdies das Paradeschimpfwort schlechthin. In Großbritannien oder den USA ist fast alles fucking, was einem Sprecher gerade gegen den Strich geht. Doch auch Begeisterung kann mit dem F-Wort zum Ausdruck gebracht werden: That‘s fucking great!

Vor einigen Jahren fand der gleichnamige kleine Ortsteil (200 Einwohner) aus dem beschaulichen Innviertel Eingang in britische Massenmedien. Seither ist in Fucking mitunter die Hölle los, fucking hell auf gut Englisch. Immer wieder schauen Touristen vorbei, kichern amüsiert und schießen Selfies vor der Ortstafel. „Außer dem Schild gibt es dort nichts zu sehen“, beteuert der Amtsleiter.

Souvenirs mit der Grußformel Fucking Greetings werden (noch?) nicht angeboten. Ohne Mitbringsel verlässt mancher Kurzzeitgast den Mini-Ort trotzdem nicht. Immer wieder werden Ortstafeln gestohlen. Dass diese zu ihrem Schutz einbetoniert und fest verschweißt wurden, änderte daran nichts. „Ich muss dann halt wieder neue Tafeln in Fucking aufstellen lassen“, klingt bei Josef Esterbauer schon leichte Resignation durch. Denn das Thema wird ihm wohl bleiben. Den Plan, Fucking umzubenennen, hat man wieder fallen gelassen. „Da waren die Einwohner dagegen.“

Dabei entsprang der viel zitierte Ortsname natürlich weder einer Schnapsidee, noch ist seine Entstehung ungewöhnlich. Fucking geht auf den Namen einer mittelalterlichen Sippe zurück, die in dieser Gegend großen Einfluss gehabt haben dürfte. Orte nach Menschen zu benennen, war durchaus üblich.

Schräg klingende Ortsnamen gibt es in Österreich zur Genüge. Eine kleine Auswahl haben wir hier zusammengestellt. Für alle gilt: Die Orte hören sich lustig an. Eingeweihte wissen aber, was es damit auf sich hat. (Markus Schramek)