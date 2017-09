Von Theresa Mair

Innsbruck – Schüchtern? Geht gar nicht. Mit den Eltern zur Wohnungsbesichtigung antanzen? Ein No-Go. Nur zum Essen und Schlafen nachhause kommen? Wie ungesellig! Alter, Geschlecht und Hobbys müssen zusammenpassen. Sonst platzt der Traum von den eigenen zehn Quadratmetern und dem Gemeinschaftsklo, noch bevor er beginnt. Auf der Suche nach dem perfekten Mitbewohner wird beinhart unter den Bewerbern ausgesiebt, oder neudeutsch: gecastet. Warum? Weil man es kann.

4000 bis 4500 Erstsemestrige beginnen an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck jedes Jahr mit dem Studium, wie Dominik Berger, Vorsitzender der hiesigen Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH), sagt. MCI- und Medizinstudenten sind da noch nicht eingerechnet, ebenso wenig jene internationalen Studierenden, die ein Auslandsjahr in Innsbruck absolvieren. Sofern sie nicht bei den Eltern oder Verwandten wohnen können oder wollen, brauchen sie aber alle eine Bleibe. Die Online-Wohnungsbörse der ÖH verzeichnet im Schnitt 40.000 Zugriffe pro Monat.

Das hat Michael Huber diesen Sommer mitbekommen. Der 24-jährige Jus-Student suchte für seine Zweier-WG – Zimmer mit 16 m², möbliert, gute Lage – den Zweiten. Mehr als 50 meldeten sich binnen einer Woche. „Ich habe mich dann schon gefragt, wie sich das ausgehen soll, dass die alle etwas finden“, erzählt der Tiroler. Er hat 15 der Interessenten zur Besichtigung eingeladen, alle nacheinander.

Vorab hatte er jene ausgewählt, die ungefähr im selben Alter waren, längerfristig in der WG bleiben wollten und ebenfalls studieren. Ob die Bewerber „aufgeweckt“ genug waren und „motiviert zum Partymachen“, checkte er im Gespräch. Eine Liste zum Abhaken oder Multiple-Choice-Tests – soll bei WG-Castings ja auch öfters kursieren – hatte Huber nicht.

Imponiert haben ihm jene Bewerber, die sich völlig selbstständig und selbstbewusst in das Abenteuer Wohnungssuche gestürzt haben. Alle seien von seinen vier Wänden angetan gewesen, auch davon, dass es eine Waschmaschine gibt. „Einige waren verzweifelt, weil sie schon lange suchen und nur Absagen erhalten. Aber ich kann auch nicht jemanden nur aus Mitleid nehmen.“

Was Huber erzählt, untermauert Berger mit Zahlen: WGs sind mit 63,05 Prozent die beliebteste Wohnform von Studenten, wie eine Erhebung der ÖH im Jahr 2015 ergab. 16,7 Prozent hatten eine Wohnung für sich allein und 12,8 Prozent der Studierenden kamen in einem Wohnheim unter. Der Großteil (41 Prozent) suchte im Sommer, 31 Prozent haben sich aber bereits im Frühling nach einer WG umgeschaut, die sie im Herbst bezogen. „Das zeigt, wie früh man dran sein muss“, kommentiert Berger. Ein Viertel sucht bis zu zwei Monate lang, acht Prozent noch länger.

Nächste Woche beginnt das Semester. „Es gibt einige, die nichts finden und erstmal bei Bekannten auf der Couch bleiben müssen“, schildert Berger. Das Wohnheim als Übergangslösung komme nicht in Frage: „Es ist noch schwerer, einen Platz in einem Heim zu bekommen, als eine WG zu finden“, sagt er und appelliert an die Stadt, mehr Studentenheime zu schaffen. „Das würde den Wohnungsmarkt auch für Familien entlasten.“

Fiorella Danker wohnt seit sieben Jahren in einer Fünfer-WG in Innsbruck. Dementsprechend hat die 30-Jährige reichlich Casting-Erfahrung auf dem Buckel. „Der Wohnungsmarkt ist schon umkämpft“, sagt die Deutsche.

Sie und ihre Mitbewohner haben zuletzt Anfang des Jahres einen Mitbewohner gesucht. Voraussetzung: männlich, um die 30, interessiert an gemeinsamer Freizeitgestaltung. „Wir sind keine Zweck-WG, wir machen auch viel zusammen.“ Wer auf Zimmersuche vor Dankers Haus landet, bringt besser Humor mit. „Wir erlauben uns Späßchen, stellen Stühle auf und bitten die Bewerber, sich zu setzen und ein Gedicht vorzutragen.“ Manche würden sich sogar darauf einlassen. Einmal sei ein Bewerber am Abend nach dem Casting samt Band zur WG-Party angerückt. Danker hatte zuvor scherzhaft angemerkt, dass sie noch keine Musik hätten. „Natürlich hat er gehofft, dass er dann das Zimmer bekommt. Doch es hat zwischen uns so gar nicht gepasst.“

Wenn nach dem Casting alle weg sind, wird es aber ernst. Denn nicht nur die Suche ist eine Qual, sondern auch die Mitbewohner-Wahl.