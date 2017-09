Von Catharina Oblasser

Lienz – Einen Medien-Andrang sondergleichen verursachte der Besuch des Dreifach-Straßenradweltmeisters Peter Sagan am Dienstagvormittag in Lienz. Journalisten, TV-Teams und Fotografen aus sieben Ländern drängten sich um den Slowaken, der erst am vergangenen Wochenende seinen dritten Weltmeistertitel eingefahren hatte.

Zweck des hohen Besuches war die Einweihung des neuen Downhill-Biketrails am Lienzer Hochstein. An der Seite von Peter Sagan war dabei Alban Lakata, Lienzer Lokalmatador und dreifacher Mountainbike-Marathon-Weltmeister. Gemeinsam bewältigten sie die „Jungfernfahrt“ über den Trail, der nach Lakata benannt ist. „Darauf bin ich sehr stolz“, meinte der Lienzer Supersportler.

Sagan hat seine Radkarriere einst ebenfalls am Mountainbike begonnen. Der Trail in Lienz gefällt ihm: „Die Streckenführung des neuen Trails ist wirklich gelungen und bietet jedem Fahrertyp etwas. Die Fahrt war spektakulär“, so der 27-Jährige.

Die Strecke am Hochstein führt von der Moosalm, die mit der Gondel erreichbar ist, nahe der Damenweltcup-Strecke über 330 Höhenmeter hinunter bis in den Weltcup-Zieleinlauf. Sie ist etwas über zwei Kilometer lang, das durchschnittliche Gefälle beträgt 16 Prozent, schildert Planer Peter Fernbach. Er zeichnet mit seinem Team auch für Bike-Anlagen in Sölden, Schladming oder Wagrain verantwortlich. Der Trail am Hochstein umfasst einige schwierige Stellen, die weniger versierte Sportler jedoch über „Bypässe“ umfahren können.

Tourismusverband-Obmann Franz Theurl strahlt angesichts der Werbewirkung des Sagan-Besuchs. „Wir wollen Osttirol zur Nummer eins im Bike-Tourismus machen“, sagt er. Am Hochstein und am Zettersfeld sind weitere Trails geplant.