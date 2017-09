Andächtig steht der ältere Herr, weißes Haar, Brille, Holzfällerhemd, vor dem kleinen Bäumchen. Er geht in die Knie, nimmt kurz seine Brille ab, setzt sie wieder auf, macht ein paar Schritte nach rechts, nach links, nickt, murmelt ein paar Worte. Der Bonsai, ein chinesischer Wacholder, 27 Jahre alt, hat den Besucher der Bonsai-Ausstellung in Birgitz offensichtlich vollkommen in seinen Bann gezogen.

Der Besitzer des Prachtstücks ist Sepp Hofer. Der Lanser ist eines der Urgesteine des Bonsai Clubs Tirol und erzählt wenig später, wie er selbst zu der ursprünglich japanischen Kunst und sein stämmiges Ziehbäumchen zu seiner Gestalt kam: „Es hat mich Jahre gekostet, den Baum in diese Form zu bringen. Ausstellungsreif war er erst nach über zehn Jahren.“ Der richtige Schnitt zur richtigen Zeit, das Anregen von schlafenden Knospen, der Einsatz von Draht, um Äste in die gewünschte Richtung zu leiten, umtopfen, gießen, vor Frost schützen und natürlich: der tägliche „liebevolle Blick“.

Der Einsatz machte sich bezahlt, der Baum wurde kürzlich in Wien zum schönsten Bonsai Öster­reichs gewählt. Sein Sieger-Look: Er schaut – auch dank einiger toter Äste und dem knorrigen Stamm – alt und ehrwürdig aus, seine Wurzeln sind freigelegt und ineinander verkrallt, trotz seiner stark verzweigten Äste wirkt er luftig und transparent, dabei laut Hofer doch „dramatisch“. Unterstrichen wird seine Schönheit von einer speziellen Schale (dunkel und unglasiert, wie es sich für Nadel-Bonsais gehört) und einem Tischchen, das sein Schöpfer selbst gezimmert hat – wie es die Tradition will, ganz ohne Nägel oder Schrauben.

Für einen so reifen Bonsai müssten Liebhaber an die 10.000 Euro hinblättern, aber ein Verkauf seiner Schätze, 70 davon zieren den Hoferschen Garten, käme für den 82-Jährigen ohnehin nie infrage. „Der ideelle Wert ist immens.“ Fertig sei er mit seinen Bäumchen sowieso nie, er gestaltet sie ständig weiter. Entgegen vieler Vorurteile sei das Bonsai-Hobby weder elitär noch teuer, denn ein kleines Bäumchen lasse sich einfach in der Wildnis ausgraben, von einer Baustelle mitnehmen, bevor es im Abfall landet, oder billig in der Baumschule erstehen.

Egal ob Ahorn, Fünffingerkraut, Essigbaum, Heckenkirsche, Erdbeere oder Latsche – die „Bonsaianer“ biegen jede erdenkliche Pflanze zurecht: in Floß-, Kaskaden-, Literaten- oder Besenform, der Wille des Gärtners besiegelt das Schicksal der Bäume, Blumen und Kräuter.

Martin Kofler aus Innsbruck hat sich die „Zähmung“ eines Apfelbaumes vorgenommen und präsentiert stolz sein Werk, das zwei knallrote normalgroße Äpfel trägt. „Mehr sollten es nicht sein, da Früchte die Pflanzen natürlich Kraft kosten“, sagt der gelernte Gärtner. Er ist vor fünf Jahren dem Club beigetreten und bekam damals gleich seine erste Lektion: „Ich dachte, dass ich alles über Pflanzen weiß, aber bei der Bonsaigestaltung musste ich ganz von vorne anfangen.“ Seinen Apfelbaum kontrolliert er täglich. „Und da sehe ich sofort, wenn es ihm schlecht geht.“

Mit absoluter Hingabe geht auch Fritz Baier ans Werk, seines Zeichens Experte für Grasbonsais, auf japanisch Kusamonos genannt. Der Salzburger ist Mitglied in drei verschiedenen Bonsaiclubs und hat im Austausch mit Gleichgesinnten seine Liebe zu „trivialen Kräutern“ entdeckt. 200 Grasbonsais verschönern sein Zuhause, manche bestehen bloß aus einer einzelnen Blume.

Seine Frau ist für die Töpfchen zuständig. „Die Kunst ist, das Wesen der Pflanzen mit der Optik der Keramik zu verbinden“, erklärt der Hobbygärtner. Bestes Beispiel dafür ist ein perfekt in Szene gesetztes Zymbelkraut. Normalerweise sprießt das Mauerblümchen zwischen Felsblöcken, Baier hat es aber in eine tiefe Schale verpflanzt, die dem zartblättrigen Pflänzchen eine gewisse Würde verleiht. Das Ergebnis seiner Arbeit wird gerade von zahlreichen Bonsai-Bewunderern honoriert. Könnte man so ein Projekt vielleicht auch selbst in Angriff nehmen?

Über „die Essenz der Pflanzen“ könnte Baier stundenlang philosophieren, aber wir folgen einigen Besuchern zu den Shohins, Bonsais, die nicht höher als 15 Zentimeter werden dürfen. Ein solches Prachtexemplar ist die Mini-Lärche, die sich laut Expertenauskunft leicht biegen lässt und daher ein dankbares Bonsai-Modell ist. Die grobe Erde, in der sie gedeiht, ist mit verschiedenen Arten von Moos bedeckt, das ständig erneuert werden muss, weil die Amseln gerne daran zupfen. In das feuchte Grünzeug hat der offensichtlich auf Details bedachte Besitzer zwei gelbe Pilzchen gesteckt. Ein Kunstwerk, das wohl niemals vollendet ist. (Kathrin Siller)