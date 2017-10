Ebbs – 133 Haflinger­stuten waren gestern in der Fohlenhofarena in Ebbs sozusagen auf dem Laufsteg. Dabei wurden bei der diesjährigen Stutfohlenauktion am Samstag durchwegs gute Preise geboten, auch wenn der Durchschnittspreis mit 2500 Euro etwas unter dem letztjährigen Schnitt lag. Allerdings wurden heuer auch 30 Fohlen mehr versteigert als im Vorjahr, was den Durchschnittspreis naturgemäß drückt. Lukas Scheiber, Obmann des Haflinger Pferdezuchtverbands Tirol, ist trotzdem zufrieden: „Wir haben ehrliche und gesunde Preise erzielt, die Veranstaltung war ein Erfolg und sehr gut besucht.“

Star des Tages war sozusagen die Haflingerstut­e Odessa von der Familie Wille aus Wenns. Für sie wurden stolze 12.400 Eur­o geboten – der höchst­e Preis des Tages. Neuer stolzer Besitzer ist Erich Scheiber aus Obergurgl. Kein Unbekannter, ist er doch Ehrenpräsident des Haflinger Pferdezuchtverbands Tirol und Vater von Lukas Scheiber, der auch gleich ein kleines Geheimnis verrät: „Das ist in der 51. Auktion das insgesamt 51. Pferd, das er ersteigert hat.“

Selbst wenn der Weg für Odessa von Wenns nach Obergurgl nicht allzu weit ist, werden doch einige Fohlen innerhalb Europas eine neue Heimat finden. Unter anderem in Tschechien, Schweden, England, Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich sowie Südtirol bzw. Italien. „Die Tendenz geht dahin, dass auch Top-Qualität von anderen Nationen gekauft wird. Das zeigt, dass die Börse der Stutfohlenzucht nach wie vor in Ebbs ist“, freut sich Scheiber. Freude herrscht aber auch bei Züchter Josef Wille jun.: „Ich hätte mir nie gedacht, dass wir einen so hohen Preis erzielen. Leider hat es bei uns selbst nicht geklappt, weil wir überboten wurden.“ (mm)