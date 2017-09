Als ich „League of Legends“ zu spielen begann, war ich zwölf Jahre alt. Am Anfang interessierte ich mich noch wenig für den E-Sport. Doch je länger und intensiver ich mich mit diesem Spiel beschäftigte, desto mehr wurde ich Fan und auch Zuschauer dieser neuen Sportart. Schon bald verfolgte ich jeden Spieltag live online und fuhr letztes Jahr sogar nach Berlin, um mir die dort stattfindende „League of Legends Championship“ anzusehen. Bei dieser Veranstaltung wurde mir dann auch erstmals richtig bewusst, wie groß die E-Sport-Szene wirklich ist und wie viele Menschen davon begeistert sind. Am Anfang fragten mich meine Eltern immer, was ich die ganze Zeit am Computer mache. Irgendwann konnte ich meinen Papa davon überzeugen, das Spiel auch einmal auszuprobieren. Nun spielt auch er hin und wieder begeistert. Für mich ist der E-Sport eine Möglichkeit, sich stetig zu verbessern und sich immer wieder mit neuen Menschen aus der ganzen Welt zu messen. Es gibt Tausende von Spielweisen, die man spielen, und Tausende von Taktiken, mit denen man sein Team zum Erfolg führen kann. Das ist auch der Grund, warum E-Sport so erfolgreich ist. Du kannst ohne Grundkenntnisse ein Spiel beginnen und arbeitest dich dann in einer Liga immer weiter zu deinen Zielen vor. Mit der Zeit hat sich innerhalb der Spielerszene sogar eine eigene „Spielsprache“ entwickelt, mit der die Spieler nun miteinander kommunizieren. Allein in den zwei Jahren, in denen ich „League of Legends“ gespielt habe, ist die gesamte E-Sport-Branche extrem gewachsen. Spiele wie „Call of Duty“ oder „FIFA“, um nur zwei zu nennen, werden inzwischen quer durch alle Altersgruppen online gespielt, und das ist sicher erst der Anfang. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der E-Sport eine noch größere Bedeutung in Österreich bekommt, was sich zum Beispiel durch die neu gegründete E-Bundesliga (FIFA) bereits abzeichnet. Zudem hat nun auch Red Bull ein eigenes E-Sport-Team gegründet, das, wie ich hoffe, in den nächsten Monaten und Jahren noch großen Erfolg haben wird. Ich kann mir eine Zukunft als E-Sport-Gamer gut vorstellen, auch wenn es wahrscheinlich nicht auf professioneller Ebene sein wird, sondern einfach aus Spaß am Spiel, mit Spielern aus aller Welt.