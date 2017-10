Von Markus Schramek

Innsbruck – Alle Jahre wieder! Nein, noch ist es nicht Zeit für das Christuskind. Wiederkehrende Ereignisse gibt es aber auch sonst das ganze Jahr über. Etwa jetzt in den Wochen nach Schulbeginn. Da häufen sich beim TT-Ombudsteam wieder Beschwerden von Eltern und Öffi-Benützern über Linienbusse, in die keine Maus mehr passt.

In der morgendlichen Rushhour zwischen 7 und 8 Uhr ist das Busfahren vielerorts kein Vergnügen: Pendler- und Schülerströme überlagern sich. Die Sitzplätze sind rasch belegt, also krallt man sich eine Haltevorrichtung und steht dicht an dicht mit Menschen, die man so nah gar nicht kennen lernen wollte. Da bleibt nur eine Hoffnung: dass die Fahrt bald vorbei sein möge.

Viel Geld ist in den letzten Jahren in den Ausbau der Tiroler Öffis investiert worden. Die Fahrgastzahlen gehen nach oben, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Jahrestickets seit heuer deutlich günstiger sind. Busfahren ist sicher viel sinnvoller (und auch billiger und umweltfreundlicher), als wenn jeder mit dem Privatfahrzeug in Richtung Ballungsraum gondelt.

Nur: Bequemer ist die Busbenutzung eben nicht immer. Mit randvollen Öffis zu Stoßzeiten wird man weiter leben müssen. Die Verantwortlichen von ÖBB-Postbus (Betreiber der Linien auf dem Land) und der IVB (Innsbrucks innerstädtische Verkehrsbetriebe) reden da auch gar nicht lange um den heißen Brei herum.

„Um jedem Fahrgast einen Sitzplatz anbieten zu können, müssten wir in Tirol 130 Busse zusätzlich bereitstellen und ebenso viele Fahrer“, rechnet Christoph Gasser-Mair, Sprecher von ÖBB-Postbus, vor. Ein utopisches Ansinnen. Denn 400 Busse umfasst die Postbus-Flotte schon jetzt.

Wie aber ließe sich der morgendliche Zustrom auf die verfügbaren Busse eindämmen? IVB-Chef Martin Baltes hätte da schon Vorschläge: „Gestaffelte Beginnzeiten der Schulen und flexible Arbeitszeiten der Pendler würden helfen.“ Aber das ist halt noch reinste Zukunftsmusik.

Bei der Festlegung der erlaubten Passagierzahlen je Linienbus gelten nach dem Kraftfahrgesetz drei Kinder unter 14 Jahren nur als zwei Personen. Busfahrer, die Fahrgäste nach dem Alter fragen und durchzählen, wird man aber nirgends finden. Werden also je nach Andrang auch mehr Fahrgäste befördert, als zulässig ist?

Die Linienbetreiber verneinen das. „Pro Quadratmeter Stehfläche dürfen acht Personen befördert werden“, betont Martin Baltes. In der Realität würden aber nie acht Personen mit derart wenig Platz vorliebnehmen. „Es kann also ausgeschlossen werden, dass Busse überfüllt sind“, so der IVB-Geschäftsführer. Christoph Gasser-Mair kommt zum selben Schluss: „Wegen des Platzbedarfs pro Person ist es technisch nicht möglich, dass sich zu viele Personen im Bus befinden.“

Bleiben wir noch beim Thema Sicherheit. Linienbusse dürfen außerhalb von Ortsgebieten mit 80 km/h unterwegs sein. Eine Gurtenpflicht gibt es aber weder für den Fahrer noch für die Fahrgäste. Nicht ungefährlich, wenn kräftige Bremsmanöver nötig werden. Gasser-Mair macht hier jedoch die Macht der Fakten geltend: „Die Zahl der Unfälle mit verletzten Fahrgästen auf den Linien von ÖBB-Postbus in ganz Tirol beträgt pro Jahr zwischen null und drei.“ Dies bei 20 Millionen gefahrenen Kilometern und fast 24 Mio. beförderten Fahrgästen.

Sollte es doch zu Verletzungen kommen, haben ÖBB-Postbus und die IVB vorgesorgt. Die Öffibetreiber sind haftpflichtversichert, um für Personen- und Sachschäden aufzukommen. Die Fahrgäste müssen aber auch selbst einen Beitrag leisten: indem sie sich während der Fahrt einen sicheren Sitz bzw. festen Halt im Fahrzeug verschaffen.

Das Fazit aus all dem? Wann immer möglich auf einen Bus außerhalb der Stoßzeiten ausweichen. Und immer gut festhalten.