Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Zwischen dem „Baumoos-Lift“ und dem neuen Friedhof in St. Johann haben ein paar fleißige Hobbygärtner ihr eigenes kleines Paradies geschaffen: Gemüsebeete mit Salat, Chili, Tomaten, Karotten und Kräutern, dazwischen Sonnenblumen und Sträucher, und ganz vorne eine offene Feuerstelle mit Bänken. Für die Menschen, die sich hier aufhalten, ist dieses Fleckchen Erde ihr persönlicher Garten Eden, ihr ganzer Stolz. Ihre Arbeit hat nun ganz besondere Früchte getragen: Am vergangenen Samstag wurde der „Interkulturelle Gemeinschaftsgarten“ (Inkuga) zum Sieger der „Urban Paradise Challenge“ gekürt. „Gartl“-Fans aus ganz Tirol haben im Sommer ein Foto von ihrer begrünten Oase eingeschickt. Über die besten zehn Bilder konnte man auf der Facebookseite des N.E.U.E.-Vereins (Der Neue Verein) abstimmen.

Die Geschichte des Sieger-Projektes beginnt Anfang 2016. „Da wurde die Idee geboren“, erzählt Thomas Danler vom Verein Inkuga. Schließlich wurde der Garten im vergangenen Juni auf einer Fläche von ca. 1000 Quadratmetern angelegt. Das Grundstück stellt die Gemeinde zur Verfügung. Das „Garteln“ ist dort aber Nebensache. „Wir haben das Projekt ins Leben gerufen, damit Einheimische, ,Zuagroaste‘ und Asylwerber einen Ort haben, an dem sie zusammenkommen“, erklärt Danler. Auch wenn es am Anfang politischen Gegenwind gegeben habe, komme der Garten im Ort gut an.

Neben einem rund 200 Quadratmeter großen Gemeinschaftsgarten gibt es 21 Einzelbeete, wovon acht von Asylwerbern betreut werden. Einer davon ist Haidarali Haschemi. Seit knapp zwei Jahren wohnt der 57-jährige Afghane mit seiner Frau und drei Kindern in St. Johann. „Wir mussten fliehen, wegen Krieg“, erzählt er bei einem Rundgang durch den Garten. Zu Hause sei er Friseur gewesen. „Jetzt habe ich keine Arbeit. Der Garten ist für mich Beschäftigung.“

Genauso wie für Ruhollah Soltani. Der 24-Jährige kommt ebenfalls aus Afghanistan und lebt seit sieben Monaten in der Marktgemeinde. „Ich warte gerade auf meinen Asylbescheid“, erzählt er, während er Unkraut aus seinem Beet zupft.

Der Garten ist aber nicht nur ein Ort, an dem sich die Menschen sinnvoll die Zeit vertreiben können, sondern er ist für viele ein beliebter Treffpunkt geworden. „Es sind hier sehr viele Freundschaften entstanden. Manche kommen sogar dreimal am Tag. Manchmal auch einfach nur, um zu reden und sich auszutauschen“, weiß Danler. Auch Einheimische, die am Garten vorbeispazieren, würden immer wieder hereinkommen. „Es ist ein ständiges Kommen und Gehen“, sagt Danler.