Galtür – Ein Volksfest der Regionalität hat auch gestern Samstag nichts an Popularität verloren. Im Gegenteil: Senner von 148 Almen aus dem In- und Ausland – so viele wie noch nie – reichten ihre Produkte zur Bewertung bei der 23. Galtürer Almkäse-Olympiade ein. „Das Qualitätsniveau ist weiterhin erfreulich hoch“, resümierte Juryvorsitzende Frieda Eliskases-Lechner. „Die Senner schätzen die unabhängige Bewertung, sie kommen offenbar gerne nach Galtür.“

Die Obfrau der Galtürer Landjugend, Maria Mattle, sieht die aufwändigen Vorbereitungen mit ihrem 25-köpfigen Team honoriert: „3000 Besucher und beste Stimmung, was will man mehr?“ Noch mehr Käse-Proben und Besucher würden allerdings ein Problem bescheren.

Standbetreiber Joachim Nigg von der Gogles-Alm stellte abends fest: „Wir haben nicht mehr allzu viel Käse. Der Verkauf ist bestens gelaufen.“

Warum ist Almkäse so gefragt? – Haubenkoch Martin Sieberer erklärte den Hype so: „Authentischer Käse liegt voll im Trend der Regionalität, auch in gehobenen Restaurants. Früher waren Kasspatzeln ohne Zusatzinfos auf der Speisekarte zu finden. Heute erfährt der Gast, von welcher Alm der Käse kommt.“ Als Jury-Mitglied vor vielen Jahren erinnert sich Sieberer: „Da gab es auch Produkte, die wir schon allein wegen des Geruchs nicht bewertet haben.“

Der Tagessieg in der Kategorie Hartkäse ging an die Alpe Steris (Großes Walsertal). Einen Doppelsieg gab es für Senner Walter Boos von der Alp Naustgel (Graubünden), der den besten Schnittkäse vorlegte und auch den Dreikäsehoch-Preis gewann. Zudem wurden 52 Produkte mit der Sennerharfe in Gold ausgezeichnet, 36 in Silber und 56 in Bronze. (hwe)