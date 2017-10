Von Andrea Wieser

Innsbruck — Wenn man Olga Witt fragt, was sie heute schon weggeschmissen hat, denkt sie kurz nach — um dann lächelnd festzustellen: „Gar nichts." Wenn der Tag so verläuft, ist die 33-jährige Kölnerin zufrieden.

Die Entscheidung dazu, so wenig Müll wie möglich zu produzieren, hatte weitreichende Folgen. „Als ich vor ein paar Jahren mein Wegwerfverhalten hinterfragt habe, hat sich alles verändert", erinnert sie sich. Der damalige Partner machte den Umbruch nicht mit. Auch der Job — sie ist Architektin — passte nicht mehr so recht. Inzwischen ist Witt Betreiberin des ersten Zero-Waste-Shops in Köln geworden, mit ihrem neuen Freund hat sie einen 15 Monate alten Sohn. Der trägt natürlich Stoffwindeln, die gewaschen werden.

Wenn er einmal älter ist, wird er, wie seine Eltern, mit einer Hygienedusche auf der Toilette umgehen können. Witt verzichtet nämlich auch auf Toilettenpapier. Nach einer Reise in den Mittleren Osten war ihr nämlich klar geworden, dass es auch anders geht und eigentlich so auch hygienischer ist.

Der Verzicht auf all die vermeintlichen Annehmlichkeiten brachte für Witt eine Wende in ihrem Leben: „Ich hatte auf einmal mehr Geld, da ich weniger einkaufen musste. Und dadurch mehr Zeit und Freiheit."

Investiert hat sie den neuen zeitlichen Spielraum in die Organisation ihres Haushalts. Witt weiß inzwischen, wie man Butter und Tofu selbst herstellt und dass man aus altem Fett noch Seife machen kann. Sie mischt aus Natron unterschiedlichste Putzmittel und hat Küchenrollen, Taschen- und Babyfeuchttücher durch Lappen ersetzt.

Das alles sind Dinge, die vor zwei Generationen eine Hausfrau wenig verwundert hätten. Jetzt wisse das aber keiner mehr, meint Witt, und hat ihr Know-how in ihrem Buch „Ein Leben ohne Müll" (Tectum Verlag) zusammengefasst. Das Nachschlagewerk, das sie im September in der Innsbrucker Tyrolia vorgestellt hat, ist ein Haushalts-Guide für mutige Anfänger und erfahrene Fortgeschrittene. Witt selbst ist fast am Ziel. Aber sie experimentiert immer weiter. Im Frühjahr hat sie die „No-Poo"-Variante ausprobiert, bei der man sich so selten wie möglich und dann nur mit Natron und Essig die Haare wäscht. „Das Ergebnis war leider nicht überzeugend, aber auch das gehe ich sicher wieder an."