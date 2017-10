Angsteinflößend? Vielleicht, imposant ganz sicher, doch gefährlich eher nicht. Wisente sind die letzten Wildrinder Europas und scheue Wesen. Menschen sehen die Tiere in freier Wildbahn nur sehr selten.

Gesichtet und geschossen

Ein Spaziergänger im deutschen Lebus hatte vor wenigen Wochen Glück. Er entdeckte einen Wisent und brachte ihm prompt Unglück. Die Behörden wurden alarmiert und das Unheil nahm seinen Lauf. Weil der Wisent die polnische Grenze überschritt und sich in Ostbrandenburg einer Siedlung genähert haben soll, rückte der Jäger mit dem Gewehr an und drückte ab. Der Abschuss war amtlich beschlossen, obwohl die Wildtiere gefährdet und daher streng geschützt sind.

„Nach über 250 Jahren ist ein Wisent in Deutschland gesichtet worden und alles, was dem Ordnungsamt einfällt, ist der Abschuss", zeigt sich Christoph Heinrich, deutscher WWF-Vorstand für Naturschutz, empört. Die Organisation und die Tierschutzorganisation Peta haben Anzeige erstattet. Sie kritisieren das Verhalten der örtlichen Behörden. Die Vorgehensweise ist auch für Michael Martys, Direktor des Alpenzoo Innsbruck „inakzeptabel". „Das ist nicht nachvollziehbar, so geht man nicht mit frei lebender Natur um."

Meisten Exemplare in Polen

Als frei lebende Art sind die Wisente, die europäischen Bisons, nach den Wirren des Ersten Weltkrieges ausgestorben. Die letzten ihrer Art wurden gewildert. Nur 54 Tiere soll es Ende 1924 nach Angaben des WWF in Zoos und bei privaten Haltern gegeben haben.

Europäische Tierparks starteten Zuchtprogramme und konnten ab den 1950er-Jahren erste Wisente wieder auswildern. Heute lebt die größte Population der scheuen Riesen im Nationalpark Bialowieza in Polen. Dort hat das Wisent einen hohen Stellenwert und wird König der Wälder genannt. Als die Nachricht vom deutschen Abschuss die Runde machte, war die Empörung groß. Der polnische Politiker Janusz Wojciechowski widmete dem Tier sogar ein Gedicht: „Ach Wisent, wärst du doch im polnischen Dickicht geblieben."

Wildtiere halten sich aber nicht an staatliche Grenzen und kennen den Unterschied zwischen Wald und Siedlung nicht. Besser wäre es für sie. Die Wildnis hält Einzug in Europa: Heuer wurden in Tirol Wölfe gesichtet, vor Jahren Bären.

Nicht allen gefällt das. Schließlich fressen die Tiere. Und auch da machen sie keinen Unterschied zwischen Weide, Wald und Vieh. „Wir müssen lernen, wieder mit diesen Tierarten umzugehen. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Schafe Teil des Beutespektrums des Wolfs oder von Bären sind", meint Alpenzoo-Direktor Martys.

Schutzmaßnahmen gefordert

Es brauche Schutzmaßnahmen für Nutztiere, finanzielle Entschädigungen für Halter der gerissenen Schafe, aber gleichzeitig auch Herdenschutzmaßnahmen für die Wildtiere. Der Mensch sitzt dieser Tage nämlich am längeren Ast.

Und so stellt sich die Frage: Wer hat Angst vorm Wild oder muss nicht das Wild viel eher Angst vorm Menschen haben?