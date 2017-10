St. Anton, Kaunertal – Während Ischgl in der kommenden Saison mit Andrea Berg am 25. November beim Opening und Helene Fischer zum Saisonfinale auf Schlager setzt, startet St. Anton poppig und rockig ins Skivergnügen. Wie gestern bekannt gegeben wurde, stimmt in der Arlberggemeinde die deutsche Grupp­e Revolverheld als Headliner am Eröffnungswochenende vom 1. bis zum 3. Dezember auf den Winter ein. Unterstützt wird sie von Gregor Meyle und „Special Guest“ Jakob Bruckner.

Die Band kehrt damit nach einem Jahr kreativer Pause wieder auf die Bühne zurück und wird am Samstag, 2. Dezember, zu hören sein. Auch heuer wird es in St. Anton mit Adventzauber im Park einen besinnlichen Gegenpart zum hektischen Treiben geben. Das festliche Flair rund um das Heimatmuseum soll die Besucher auf Weihnachten einstimmen.

Weniger lang muss man auf das offizielle Kaunertal-Opening warten, das bereits am 13. bis 15. Oktober über die Bühne geht – die Pisten am Gletscher sind bereits in Betrieb. An zwei Abenden wird dabei erstmals die Straß­e in Feichten für eine „Street Part­y“ mit diversen Bands gesperrt.

Musikalisch kündigt auch Nauders sein Opening am 16. Dezember mit zwei Tagen „Party am Bergkastel“ an. Unter anderem soll dort Volxrock zu hören sein. (mr)