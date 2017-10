Wien – Ein Teppich aus Schafwolle, Zierde jedes kuschligen Heims, ist Bildfläche für einen geknüpften, dunklen Comic, der Bombenflugzeuge, Gefängnis und Zerstörung festhält. Er hängt am großen Teppich-Turm, der sich im Lauf der Ausstellung „Du und ich, dort und da“ des Zoom Kindermuseum im Wiener Museumsquartier füllen soll – mit textilen Erzeugnissen, die die jungen Besucher an den bereitgestellten Webrahmen selbst fabrizieren können.

Der sechzehnjährige Faizal aus Afghanistan ist die Bezugsperson dieser Hands-on-Station, die auf das Menschenrecht eines geschützten Zuhauses verweist. Für ihn ist der Teppich Erinnerung an seine Mutter und das Wohnzimmer der Heimat, die er zurücklassen musste. Wenn nach der einführenden Frage-Runde der Vermittler, die von jungen, im Asylverfahren stehenden Freiwilligen unterstützt werden, der Grenzbalken hochgeht, beginnt eine Entdeckungsreise: Die in gründlicher Recherchearbeit von den Kuratoren in Kooperation mit Hilfsorganisationen wie dem UNHCR in zahlreichen Interviews erarbeiteten Kinder-Erzählungen sind in die Geschichten der sechs jungen Flüchtlinge geflossen, denen man in der Ausstellung begegnet. Nasrin, die gerne Fußball spielt, floh vor der drohenden Zwangsverheiratung aus Kundus, mit ihr kann man in orientalische Kleidung schlüpfen und dabei erfahren, wie nahe sich österreichische Tracht und scheinbar Fremdes sind. Mit der zehnjährigen Zahra aus Aleppo lernt man das Handwerk ihres Vaters, eines Intarsienschnitzers, kennen und darf selbst Muster entwerfen. Auch angemessene Ernährung ist ein Menschenrecht: Im Café Mischmasch werden Kekse gebacken, mit Gewürzen aus aller Welt, die der Kochlehrling Azmi vielleicht einmal verwenden möchte, wenn er seinen Traum von einem syrischen Restaurant verwirklicht hat.

„Du und ich, dort und da“ ist anregende Mitmach- und sorgsame Einfühl-Ausstellung, die Flucht und das Recht anzukommen spannend erfahrbar macht. (lietz)