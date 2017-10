Mayrhofen – Im Zweijahresrhythmus marschieren ca. 8000 Schützen aus Bayern, Tirol, Südtirol und Welsch­tirol beim Alpenregionstreffen im Gleichschritt auf. Nächstes Jahr ist es in Mayrhofen so weit. Die Organisation stellt auch extrem hohe Ansprüche an das Team der Schützenkompanie Mayrhofen und der Ferienregion Mayrhofen-Hipp­ach. Begonnen wurde mit der Planung einen Tag nach dem letzten Alpenregionstreffen in Waakirchen/Bayern.

„Die Latte wurde hoch gelegt, die Gebirgsschützen Waakirchen haben ganze Arbeit geleistet und ein perfektes Fest organisiert“, sagt Schützenhauptmann Gerhard Biller. Zwei Festzelte werden am Ortsrand aufgestellt, ein umfangreiches Unter­haltungsprogramm wurde erarbeitet.

Am Samstag, den 26. Mai 2018, beginnt der offizielle Akt des 25. Alpenregionstreffens der Schützen. Die Übergabe der neuen Alpenregions­fahne von den Gebirgsschützen Waakirchen an die Schützenkompanie Mayrhofen und die Aufführung des „Großen Zapfenstreichs“ von der Militärmusik Tirol mit Ehrenformationen des Bundesheeres sind geplant. Im Anschluss sorgt im Festzelt die Zillertaler Musikantenstarparade, moderiert von Marc Pircher, für Stimmung. Mit dabei: die Ursprung Buam, die Zellberg Buam, das Trio Alpin, Die Mayrhofner, die Haderlumpen und die Zillertaler Mander. Sonntag folgt der große Festgottesdienst mit Erzbischof der Erzdiözese Salzburg, Franz Lackner und Österreichs größter Trachtenfestumzug im Jahr 2018 mit ca. 8000 Teilnehmern. Der Festausklang in den zwei Zelten wird von Z3 und den Zillertaler Mandern gestaltet. Zuvor wird die Bundesmusikkapelle Pichl-Gsies ein einstündiges Marschkonzert spielen.

TVB-Obmann Andreas Hundsbichler will mit dem Alpen­regionstreffen ein Zeichen zu setzen, dass Kultur und Tourismus Hand in Hand gehen. Daher ist es als Auftaktveranstaltung der Stammgästewoche gewählt, bei der Wanderungen, Ausflüge, Musik­events und eine Gäste­ehrung geplant sind. (TT)