Von Catharina Oblasser

Lienz — Am 12. Oktober geht es in Lienz in aller Kürze zur Sache: Da findet im Gasthof Kirchenwirt ab 20 Uhr die mittlerweile neunte Pecha-Kucha-Nacht statt. Diese Art des Vortrags kommt aus Japan und zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Vortragende 20 Bilder zu seinem Thema präsentiert und pro Bild maximal 20 Sekunden Redezeit hat. Entsprechend lautet das Motto „20 mal 20".

Dieses Format kommt in Osttirol äußerst gut an, weiß Organisatorin Ulrike Madritsch, die 2014 die erste Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. „Bei den bisherigen acht Pecha-Kucha-Nächten in Lienz hatten wir immer zwischen 50 und 80 Besucher." Auch von den Vortragenden ist Madritsch begeistert. „Man glaubt nicht, was es für tolle Leute bei uns gibt."

Die Palette bisher war äußerst breit. Wanderguru und Buchautor Walter Mair war vertreten, ebenso Kinderarzt Franz Krösslhuber mit seinem Spitalsprojekt im Sudan. Es gab „20 mal 20"-Präsentationen über Brotbacken in Japan, Fotografie, den Werdegang einer Modeschöpferin, das Pferd als Spiegel des Menschen oder über Verschwörungstheorien. Die jüngste Teilnehmerin war zehn Jahre, der älteste über 70.

„Jeder, der etwas präsentieren möchte, egal ob aus Osttirol oder von auswärts, ist willkommen", sagt Madritsch. „Die Themen lassen wir offen." Die Präsentatoren finden sich meist über die Mundpropaganda, manchmal spricht Madritsch auch gezielt jemanden an. Für den 12. Oktober haben schon vier Vortragende zugesagt, ein fünfter wird noch gesucht. Mehr Infos und die Kontaktadresse von Ulrike Madritsch sind unter www.pechakucha.org/cities/lienz zu finden.

Während Pecha Kucha in Osttirol und vielen anderen österreichischen Städten boomt, ist der Trend in Nordtirol noch nicht so richtig angekommen. 2013 gab es in Innsbruck die erste und bisher einzige Pecha-Kucha-Nacht.

Was sind „Pecha Kucha"-Nächte? Name: Die Bezeichnung „Pecha Kucha" kommt aus dem Japanischen und wird in etwa „Petscha-ktscha" ausgesprochen. Wörtlich übersetzt bedeutet sie so viel wie „Stimmengewirr, Geplauder". Die erste Pecha-Kucha-Night fand 2003 in Tokio statt und war als Präsentationsplattform für Architekten und Designer gedacht. Format: Die Art der Präsentation ist fix vorgegeben. Jeder Präsentator zeigt 20 Bilder und spricht zu jedem Bild höchstens 20 Sekunden. Das ergibt 6 Minuten 40 pro Präsentation. Damit sollen weitschweifige und vom Thema abkommende Vorträge vermieden werden. Verbreitung: Mittlerweile gibt es Pecha-Kucha-Nächte auf der ganzen Welt.