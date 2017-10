Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Schwitzen für die Gesundheit: Saunieren ist vor allem jetzt im Herbst, wenn es draußen frisch und ungemütlich zugeht, angesagt. Pünktlich vor der großen Saunazeit hat Österreich einen neuen Meister gefunden: Der Klagenfurter Siegfried Pirker überzeugte die Jury kürzlich bei der Staatsmeisterschaft in Lermoos und setzte sich gegen 35 andere Saunawarte bzw. Saunameister durch. „Die Sauna wird besonders bei uns in Öster­reich immer beliebter, was da in der Szene alles passiert, ist Wahnsinn“, jubelt der 51-Jährige.

Frank Sinatra gießt im Anzug auf

Auf den Sauna-Trip ist er durch seinen Leidensweg als Asthmatiker gekommen. „Ich habe dann vor 20 Jahren angefangen, in die Sauna zu gehen. Und das hat mir sehr gefallen“, berichtet er. Die noch viel bessere Nachricht vermittelte ihm dann sein Körper: Gegen sein Asthma hat das Saunieren geholfen.

Vom Saunafieber – im wahrsten Sinne des Wortes, denn in der Sauna hat der Mensch 38 Grad Fieber – gepackt, beließ es der Unternehmer nicht beim gelegentlichen Saunagang, sondern wollte mehr: Er legte unzählige Prüfungen als Saunawart bis hin zum Saunameister ab, lernte alles über Düfte und den menschlichen Körper. Inzwischen fährt er – nicht nur für Staatsmeisterschaften und Wettbewerbe – durch ganz Österreich und gießt für Hotels auf. Auch seine Frau ist Saunameisterin.

Die Frage nach seinem besten Aufguss kann er nicht kurz beantworten. „Manchmal mache ich den Frank-Sinatra-Aufguss.“ Und als hätte er das verblüffte und fragende Schweigen geahnt, fängt er gleich an zu erklären: „Dabei stehe ich im weißen Anzug beim Aufguss, es gibt Musik.“

In der Erkältungszeit ist der Aufguss mit Zitrone sein Allheilmittel gegen Grippe. Und für Tiroler darf natürlich der Zirben-Aufguss nicht fehlen. „Gut für die Lunge“, meint Pirker. „Es gibt inzwischen so viele mögliche Düfte. Wichtig sind natürliche, reine Öle für einen richtigen Wohlfühlaufguss.“

Hitze und Dampf sind nicht alles

Bei seinen Aufgüssen räumt er regelmäßig mit gängigen Mythen in der Sauna auf: etwa bei der Hitze. „Bis 87 Grad ist es perfekt, da sind die Hautporen offen. Ab 95 Grad verschließen sie sich wieder“, sagt Pirker. Sieben bis acht Mal pro Tag steht er in der Sauna. „Aber ich bin es natürlich inzwischen gewöhnt. Das sollten sich andere nicht zum Vorbild nehmen.“ Ideal sei vielmehr, zwei bis dreimal pro Woche in die Sauna zu gehen – das ganze Jahr über, im Sommer einmal. „Zwei bis vier Aufgüsse dauert solch ein Saunagang, dann ist es gesund. Ein normaler Aufguss dauert rund zwölf Minuten.“

Wer aber das Gefühl habe, es nicht mehr auszuhalten, sollte unbedingt rausgehen. „Das ist sehr gefährlich. Bei einem Wettbewerb, wo es darum ging, es möglichst lange in der Sauna auszuhalten, sind einmal vier Menschen kollabiert und zwei danach verstorben“, sagt Pirker.

Schnee oder Eis zum verdampfen

Inzwischen läuft die Meisterschaft anders ab, statt langem Aushalten müssen die Meister zwei bis vier Aufgussdurchgänge durchführen, werden von einer Jury bewertet. Zum Einsatz kommen dabei neben maximal zwei Litern Wasser auch Eisbälle – ein großer Tipp von Pirker, auch für den privaten Gebrauch: „Zum Ersten braucht man nicht viel Wasser für einen Aufguss. Viele Menschen nehmen einen ganzen Eimer, damit es viel dampft. Weniger reicht aus. Bei mehr steigt nur die Luftfeuchtigkeit ohne weiteren positiven Effekt.“ Stattdessen solle man lieber per Handtuch, mit einem Fächer oder Saunasegeln wedeln, um die Hitze gut zu verteilen.

Zum Zweiten seien Schnee oder Eis statt Wasser ideal: „Das Wasser verdunstet sehr schnell. Eis und Schnee schmelzen langsamer, dadurch steigt die Temperatur stetig.“

Und für Pirker gilt auch: Sauna bedeutet Nacktkultur. „Zum einen bedeckt Kleidung die Poren, was den Gesundheits-Effekt mindert, zum anderen ist es unhygienischer.“ Nach dem Aufguss heißt es zwei, drei Minuten nachschwitzen und danach bloß nicht mit Duschgel waschen. „Die Haut ist nach der Sauna so rein wie nie.“