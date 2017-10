Westendorf – Erstmals veranstaltet der Lauftreff Wes­tendorf einen Rote-Nasen-Lauf. Dieser findet heute Samstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr in Westendorf am Auner Plateau statt. Die Anmeldung ist beim Aunerhof von 9.30 bis 15 Uhr möglich. Als Laufstrecke erwartet die Teilnehmer eine schöne relativ flache Laufrunde mit 2 Kilo­metern auf dem Auner Plateau in Westendorf. (TT)