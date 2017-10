Mayrhofen, Stumm – Heute Abend wird ausnahmsweise nicht geklettert bei den Stonemonkeys Zillertal. Dafür wird ordentlich gefeiert. Der Sportkletterverein lädt zum Kletterfest ins Scotland Yard Pub nach Mayrhofen. Ab 20 Uhr sorgt die Band Samacoustic für gute Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Jede Menge zu lachen gibt es bei den Stonemonkeys am 20. Oktober. Da steht nämlich schon die nächste Veranstaltung der Sportler an. Der bekannte Kletterkabarettist und Comiczeichner Erbse tritt im Gasthof Tipotsch in Stumm auf. Ursprünglich waren es die Kletter-Comics. Dann kam die Bühne hinzu und mit ihr die Erkenntnis, dass das, was mit dem Zeichenstift funktioniert, auch mit der Gitarre klappt. Mit seinem Programm „Erbse – Liederliches“ erwartet die Zuhörer eine gebündelte Wortakrobatik rund ums Klettern. Wie etwa ein Felskletterer zum Hallenfuzzi wurde und warum er trotzdem nicht bouldert.

Beginn ist am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr. (TT)