Das Wort „Verhüllungsverbot“ schwirrt einem kurz durch den Kopf, wenn man mit Gertrude Schrott eine launige Unterhaltung über ihr Projekt führt. „Die Kinder haben gesagt, ,Bitte Mama, fahr so ja nicht auf der Straße‘, und natürlich höre ich auf sie“, schmunzelt die 82-jährige Landeckerin über das „Verbot“ und in ihren Augen blitzt es neckisch auf. „Es würde gehen, man sieht gut durch die Windschutzscheibe.“

Schrott kann ihr Auto mit einer selbst gehäkelten Decke verhüllen. Auf einem Weiher oberhalb von Land­eck öffnet sie den Kofferraum des Smarts und lässt sich helfen, den mehr als zehn Kilogramm schweren Sack, vollgestopft mit Wolle, auf den Rasen zu hieven. Sie zieht die bunte Decke heraus. Die Farben fügen sich in die grün-orange-braunen Töne des herbstlichen Hanges im Hintergrund ein. Das linke Bein von Schrott, das gestützt wird von einer Schiene, macht seit acht Jahren zwar nicht mehr so, wie sie will, trotzdem wieselt sie ums Auto und schwingt die Wolle übers Dach. Verhüllungskünstler Christo hätte es nicht besser gemacht.

„Kunst kann man dazu wirklich nicht sagen“, wirft die quirlige Land­eckerin ein und besteht auf ihrer Definition: „Ich sehe es als Gag und es war für mich eine Beschäftigungstherapie.“ Die vergangenen acht Jahre, in denen sie viel zu Hause auf der Bank im Wohnzimmer verharren musste, wollte sie ihre Zeit nicht mit Fernsehen verschwenden. Irgendwann wusste sie aber auch nicht mehr, was sie häkeln sollte. 300 bis 400 „Viecher“ aus Wolle überfluten den Keller schon, die drei Enkel und ein Urenkel sind auch schon mit Socken und Schals eingedeckt. Als sie dann vor einigen Jahren in der Zeitung einen Bericht sah, bei dem es darum ging, dass Künstler Birken mit Wolle verhüllten, war sie im ersten Moment schockiert. „Einen Baum so einwickeln, das darf man doch nicht. Einen Hydranten ok, aber nicht die Birke“, sagt sie über den Ursprung ihrer Idee. Doch weil sie viele, sehr viele Knäuel Wolle zu Hause liegen hatte, da jeder wusste, wie gerne sie häkelt, suchte sie nach einem passenden Objekt. Warum also nicht ihr Smart? Im Sommer fährt sie zum Schwimmen zum See Überwasser zwischen Ladis und Fiss, ein feiner Fleck, nur mit dem Schatten schaut es dort nicht gut aus. Also war es beschlossen: Sie häkelt eine Abdeckung für ihr Auto.

Das ist zwei Jahre her und zwischenzeitlich hat Schrott das Projekt ad acta gelegt. „Ich dachte mir, eigentlich ist das ja ein Blödsinn.“ Sie warf die fertigen Teile in einen Sack für die Caritas. Eineinhalb Jahre lag das so im Kasten, doch ganz loslassen konnte sie die Idee nicht. Im heurigen Sommer stellte sie die Wollabdeckung doch fertig. Einige Zahlen dazu: Insgesamt hat sie 200 Wollknäuel verarbeitet. Wenn man bedenkt, dass sie pro Knäuel 2 bis 3 Stunden häkelt, stecken 500 Stunden Arbeit in der Decke. Mehr noch, weil die runden Abschnitte bei den Radkästen oder die Öffnung beim Nummernschild nach dem ersten Anpassen nachbearbeitet werden mussten. Und da ihr das „Gwand“ für ihr Auto etwas zu fad aussah, verteilte sie noch 120 Häkelblumen darauf.

Gertrude Schrott mag zwar körperlich nicht mehr so fit sein, doch man merkt an kleinen Details, wie einer Tirol-Wollfahne für die Antenne, dass ihre kreative Ader nicht versiegt. Die Malerin, Keramikern und Lyrikern bringt außerdem ihren 17. Band mit über 100 Gedichten heraus. Vor einem Jahr hat sie angefangen, Gitarre spielen zu lernen. Multitalent sagt man dazu. Nebenbei strickt und häkelt sie weiter. Ihre Auto-Abdeckung hat einem Arzt, der sie behandelt, so gut gefallen, dass er gerne selbst eine für seinen Fiat Cinquecento hätte, aber sich fast nicht zu fragen traute. Schrott bot es ihm trotzdem an.

Sie sitzt im Wohnzimmer auf ihrer Bank, links neben ihr ein Sack mit unzähligen Wollknäueln und in der Hand eine Häkelnadel. Die Farben der neuen Decke sind knalliger und einen genaueren Plan hat sie nun auch. „Bei meiner Decke hab’ ich nicht so sauber gearbeitet, die zweite wird schöner“, versichert sie. Ein zweites Kunstwerk entsteht, auch wenn sie das mit der Kunst verneinen würde. Die Decke erfüllt nämlich nicht ganz die Funktion wie geplant. Schrott erzählt, wie immer mit einem Lächeln: „Unter der Decke wird es im Auto so heiß, dass man nicht einmal das Lenkrad angreifen kann. Die Sonne kommt durch und die Hitze staut sich dann drinnen.“ Also hat die Decke keine Funktion, sie ist dafür schön, eine kreative Idee steckt dahinter und viele bewundern das Werk von Gertrude Schrott. Ihr Verhüllungskunstwerk aus Wolle. (Matthias Christler)