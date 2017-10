Santora ist ein Jahr alt. Oder eher: Santora war erst ein Jahr alt. Wahrscheinlich hat ihn ein skrupelloser Wilderer vom Himmel geschossen. Die Polizei hat den GPS-Sender, den der junge Waldrapp auf den Rücken geschnallt hatte, in einem Müllcontainer im Stadtzentrum von Prato in der Toskana gefunden. Doch der Vogel ist bis dato spurlos verschwunden.

Santora gehörte zum europäischen LIFE+Projekt, das sich der Wiederansiedlung der vom Aussterben bedrohten Waldrappe widmet und bereits 110 Exemplare zählt. Daher war er auch mit einem GPS-Sender sowie einem Prototypen des so genannten Dead Body Indicator ausgestattet. Am 27. September 2017, dem Morgen seines Verschwindens, verließ Santora seinen Schlafplatz im toskanischen Winterquartier und flog zwei Kilometer weiter, um dort auf einer Wiese zu fressen.

Dann schrillte bei Maximilian Henrich vom LIFE+Projekt-Team der Alarm des GPS-Gerätes. Sofort begab er sich auf die Spur des Vogels, die sich beim Müllkübel verlief. „Es war offensichtlich, dass jemand das Gerät vom Vogel entfernt hat, um es zu verstecken. Dieser Person war wohl nicht bewusst, dass unser Team schon alarmiert war“, zitiert Johannes Fritz – der Biologe aus Mutters leitet das Waldrappteam – seinen Mitarbeiter.

Schießwütige Vogelwilderer

Bei all der Tragik um den verschwundenen Zugvogel ist Fritz dennoch zuversichtlich, dass die Polizei den Täter überführen wird. Er spricht sogar von einem wesentlichen Fortschritt. „Dank des Dead Body Indicator können unsere Freiwilligen binnen einer bis eineinhalb Stunden am Tatort sein. So können sie der Polizei noch wichtige Hinweise geben“, sagt Fritz. Im Gegensatz zum regulären GPS-Sender, der in regelmäßigen Abständen den Aufenthaltsort der jeweiligen Waldrapp-Exemplare aus der Population übermittelt, reagiert der Dead Body Indicator auf Abschuss.

„Sobald ein Vogel getroffen wird, sendet das Gerät einen Alarm und übermittelt die Position. Wir sind dabei, die Prototypen weiterzuentwickeln“, sagt der Waldrapp-Experte. Erste Erfolge der Offensive bemerkt er aber bereits. Als das Projekt von 2002 bis 2012 noch in den Kinderschuhen steckte, gingen 70 Prozent der verendeten Vögel auf das Konto von Wilderern.

Seit das Waldrapp-Projekt 2014 zu einem großen europäischen Artenschutzprojekt erhoben wurde, habe sich die Lage gebessert. „Seither haben wir noch sieben Vögel durch Abschuss verloren. Durch die finanziellen Mittel und die gesteigerte Wahrnehmung ist es uns gelungen, die Verluste zu reduzieren.“ Die Sender ermöglichten es nun, vor den Behörden und Jagdverbänden die illegale Jagd auf bedrohte Vögel zu belegen. „Sie können das jetzt nicht mehr bagatellisieren und kommen zunehmend in Bedrängnis.“

Die Waldrapp-Migration von den Brutstationen in Kuchl (Salzburg), Burghausen (Bayern) und Überlingen am Bodensee nicht mehr nach Italien zu führen, käme aber auch nicht infrage. Auch heuer leitete das Waldrapp-Team den Jungvögeln den Weg in den Süden. Da sie alleine die Route ins Winterquartier nicht finden würden, begleiteten sie die Projektmitarbeiter – eine der sieben Etappen führte erstmals über den Reschenpass – mit dem Ultraleichtfluggerät. „Es ist schwierig, die Tradition der Vogeljagd zu brechen, wobei die meisten die Jagd als Sport betreiben und auf alles schießen, was ihnen vor das Gewehr kommt.“ Die meisten Vogeljäger machten sich nicht einmal die Mühe, die Beute einzusammeln. Doch in Kroatien, Frankreich und Spanien sei es auch nicht besser. (Theresa Mair)