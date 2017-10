Von Markus Stegmayr

Innsbruck, Rum – Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So war es wohl auch für Thomas Ramsl, der seit zwei Jahren die Bigband Innsbruck leitet. Er will die Formation weiter professionalisieren, auch Tirol soll in Zukunft eine stärkere Rolle spielen.

„Erich Reiter wollte traditionellen Bigband-Sound spielen, etwa von Glenn Miller oder James Last“, erzählt der Dirigent, Schlagwerker und Bigband-Chef Thomas Ramsl, der ursprünglich aus Krems stammt. Ebendieser Erich Reiter aus Telfs hatte 1996 die Bigband gegründet – ursprünglich im Rahmen der Musikschule Innsbruck. 1997 gab es dann das erste Konzert.

Ramsl möchte Reiters musikalisches Erbe zwar fortführen, setzt aber auch neue Akzente, hin zu „etwas modernerer Bigband-Literatur“. Geblieben ist jedoch der Anspruch, dass die Musik tanzbar und breitenwirksam sein soll. Bewusste Verstörung ist unerwünscht. „Wir wollen nicht vor 20 bis 30 Leuten spielen, sondern das Ziel ist es, vor 400 bis 500 Leuten zu konzertieren“, skizziert Ramsl seinen Anspruch auf eine bestimmte Massentauglichkeit.

Ein hehres Ziel, das erarbeitet werden will. Denn die Qualität muss bei großen Konzerten stimmen. „Mein Anspruch ist die Präzisierung und Professionalisierung des Klangkörpers“, gibt Ramsl unumwunden zu. Ihm schwebt auch vor, verstärkt mit Stargästen zusammenzuspielen, wie etwa mit dem Trompeter Ingolf Burkhardt, der die Band am Freitag um 20 Uhr beim Jubiläumskonzert im „FoRum“ in Rum unterstützen wird. Ramsl denkt außerdem daran, Tiroler Komponisten ins Repertoire zu integrieren. „Florian Bramböck wäre natürlich jemand, der für eine Bigband komponieren könnte“, nennt der Schlagwerker einen in Tirol klingenden Namen. „Aber ich möchte in Zukunft auch sehr viele junge Komponisten ansprechen.“

Derzeit steht die Bigband Innsbruck auf soliden Beinen: Neben Auftritten auf Bällen oder Benefizveranstaltungen warten Highlights wie ein Konzert mit Bill Ramsey oder das traditionelle Neujahrskonzert. Um die Zukunft der Bigband Innsbruck macht sich Ramsl generell keine Sorgen, denn: „Tanzbare Musik kommt wieder.“