Mils – Vier Tage lang, vom 26. bis 29. Oktober, dreht sich in Mils alles ums Thema Pferd: Der zweite Milser Pferdeherbst, laut Veranstaltern „Österreichs größtes traditionelles Pferdefest“, bietet ein facettenreiches Programm.

Der Auftakt erfolgt am Nationalfeiertag im Festzelt am Pferdehof Tiefenthaler, dessen hofeigener Verein als Ausrichter fungiert. Neben traditionellen Schmankerln und Musik – ab 11 Uhr spielen Franz Posch und seine Innbrüggler auf – werden dabei auch die heurigen Andenken-Schleifen präsentiert. Jedes teilnehmende Pferd wird nach der Tiersegnung am Sonntag mit einer solchen Schleife versehen. Ab 15 Uhr warten am Nationalfeiertag zudem Schauvorführungen pferdehaltender Betriebe aus der Region am Reitplatz.

Freitag, der 27. Oktober, hält ab 19 Uhr eine große „Pferdeherbst-Gala“ bereit. Im Rahmen eines gemütlichen Abends samt Musikanten­hoangart mit regionalen Interpreten werden die Teams für den am Samstag ausgetragenen Teambewerb (Gespann und Reiter) ausgelost. In einer Ausstellung zeigen Milser Künstler ihre Werke. Eine bunte Trachtenmodenschau, bei der unter anderem das „Milser Dirndl“ vorgestellt wird, rundet den Abend ab.

Am Samstag (28. Oktober) gestaltet dann der Norikerzuchtverband Tirol einen „Tag rund ums Pferd“: Um 10 Uhr öffnet ein freier Pferdemarkt mit unterschiedlichsten Rassen seine Pforten, zudem kann man Vorführungen mit alten landwirtschaftlichen Geräten erleben. Um 11 Uhr startet dann ein Schauprogramm mit dem Tiroler Noriker (Reiten im Damensattel, Dressurquadrille, Einspänner und mehr), bevor um 13 Uhr der Teambewerb der Gespannfahrer und Geländereiter im großen Raiffeisenring in Szene geht. Auch für ein Kinderprogramm ist am Nachmittag gesorgt.

Abschließender Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag, der ab 11 Uhr Brauchtumsgruppen und Pferdefreunde aus ganz Tirol versammelt. Wunderbar geschmückte und herausgeputzte Pferde, geschichtsträchtige Kutschen, traditionelle Wägen oder Reitergruppen in Tracht dürften für spektakuläre Schauwerte sorgen. Bereits jetzt sind 130 Pferde – vor der Kutsche oder unterm Sattel – fix angemeldet. Am neuen Milser Dorfplatz führt Moderator Rainer Dierkes durch das Programm.

Der Umzug endet beim Pferdehof Tiefenthaler. Dort laden die Veranstalter nach der Tiersegnung zum gemütlichen Ausklang im Festzelt ein – mit Tiroler Schmankerln und musikalischen Beiträgen der Musikkapelle Mils. Der Eintritt zum Milser Pferdeherbst ist an allen Tagen frei. (TT, md)