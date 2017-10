Da gibt es dieses Haus in Igls, das ganz Tirol in sich birgt. Denn dort finden sich drei Archive mit Tausenden Aufnahmen aus dem ganzen Land, welche im Zeitraum von 1925 bis heute gemacht worden sind. Vom Großvater, vom Vater und vom Sohn – genau gesagt von Adalbert Defner (1884 bis 1969), von Karl Defner (1926 bis 2013) und Thomas Defner (1960). Viele davon mit Datum und Ort versehen, viele aber auch nicht. „Der Großvater hat es damit nicht so genau genommen“, erzählt Thomas Defner. Und allein das ist schon eine Geschichte wert.

Doch der Reihe nach. Zu seinem 50. Geburtstag flüchtete Thomas Defner nach Berlin. Dort fiel ihm ein, dass es von der deutschen Hauptstadt noch alte Aufnahmen vom Großvater gibt. Daheim suchte er danach und dachte sich, dass es lustig sei, diese „nachzustellen“.

Ein paar Monate später und nach einiger Recherche ging es erneut nach Berlin. „Ich hab z. B. im Netz überprüft, ob alle Gebäude noch stehen. Immerhin entstanden diese Aufnahmen in den 1920er-Jahren“, erzählt Defner. Mit im Gepäck dabei: die Kamera des Großvaters, mit der dieser schon in Berlin gewesen war – eine Stegemann. Die Fotos gelangen, „es hat Spaß gemacht“. Und dann lag es auf der Hand, so etwas auch in Tirol zu machen.

Einmal mehr ging es in die Defner-Archive: Früher, als noch mehr mit der Hand geschrieben wurde und Jahres-Kalender noch in jeder Wohnung hingen, kam man an den Defner-Fotografien nicht vorbei. Großvater Adalbert gründete das Unternehmen, das heute seinen Sitz in Igls hat. Karl und Thomas sogen die Liebe zur Fotografie und zu Tirol mit der Muttermilch auf. Tausende Fotos entstanden in den letzten hundert Jahren – aus ganz Tirol und mit unterschiedlichsten Motiven. „Oberland 1955“ etwa stand auf einem Karton mit Glasnegativen, die Thomas Defner fand. Dort entdeckte er ein Bild mit einem Gasthof Traube, doch der Großvater hatte wie so oft weder Ort noch Datum angeführt. „Ich bin daher ins Oberland gefahren und habe auf gut Glück Dörfer abgefahren. Natürlich ohne Erfolg.“

Dann suchte er im Internet nach Orten im Oberland mit einem Gasthof Traube und landete schließlich in Pfunds. Einem kleinen Ort, wo der „Fremde“ mit vielen Papieren in der Hand und dem suchenden Blick sofort auffiel. Als Defner sein Anliegen vorbrachte, half ihm fast das halbe Dorf. Er fand den Gasthof Traube und kam Stunden später nach „Kaffee und Kuchen, zu dem man mich eingeladen hatte“, zum Auto zurück. In einem anderen Fall gab es ein schönes Bild von einem Bergmassiv und einem Felsdach im Vordergrund, vor dem Adalbert Defner gestanden sein muss. „Da stand nur ,Zillertaler Alpen’.“ Bei einer Bergtour im Bereich der Berliner Hütte (Zillertaler Alpen) stand Defner dann plötzlich vor besagtem Felsdach. „Das war schon ein ganz besonderer Moment.“

2010 startete Defner mit seinem Tirol-früher-heute-Projekt: Viel Detektivarbeit war notwendig und viel Gefühl im Spiel. Denn natürlich waren die Vorfahren immer mit dabei. „Da habe ich mir z. B. oft gedacht, von welchem Standpunkt aus mögen sie das Foto gemacht und was sich dabei gedacht haben.“

PS: Thomas Defner hat zwei Söhne. „Beide leben derzeit in Berlin. Die Zukunft des Verlags wird sich zeigen“, sagt er. Und dennoch spielt der Igler mit einem schönen Gedanken. „Es kann ja trotzdem einer meiner Enkel in 60 Jahren wieder unterwegs sein, um ein drittes Bild zu machen.“ (Irene Rapp)