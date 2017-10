Von Simone Tschol

Reutte – „Die Tage vergehen wie im Flug.“ Diesen oft formulierten Satz lassen der Lechaschauer Mario Langmann (28) und der Reuttener Thomas Paulweber (30) wohl nur bedingt so stehen. Denn dass sich so ein Tag auch ganz schön ziehen kann, spürten sie am eigenen Leib. Es war der 26. November des Vorjahres. In der Sporthalle in Reutte wurde der Versuch gestartet, den Weltrekord im Dauer­badminton zu brechen. Um 15 Uhr wurde die Zeitnehmung gestartet. Das Abenteuer konnte beginnen.

Mario Langmann und Thomas Paulweber, beide Mitglieder des Zweigvereins Badminton im SVR, begannen den Kampf gegen die Zeit und vor allem gegen sich selbst. Denn es sollte ein harter Kampf werden. „Die mentale Belastung war noch härter als die körperliche. Den Körper prügelst schon durch, aber mit dem Kopf ist das eine ganz andere Sache“, beschreibt Langmann die kräftezehrenden Stunden. Gutes Zureden von Freunden und Durchhalteparolen der Zuschauer hätten sie jedoch mental immer wieder gestärkt, sie zur Höchstleistung angespornt.

„Es waren Stunden voller Hoffnung, Müdigkeit, Leiden, Höhen und Tiefen. Die beiden mussten körperlich und mental immer wieder über ihre Grenzen gehen. Aber je näher es der alten Weltrekordmarke von 24 Stunden und 13 Minuten – gehalten von zwei Holländern – ging, umso besser wurde die Stimmung“, beschreibt Raimund „Pauli“ Paulweber, Sportwart der „Federballer“, die Atmosphäre und fügt hinzu: „Kiloweise Müsliriegel, literweise Elektrolyt- und Energy-Drinks, Pakete von Blasenpflastern, etliche Rollen Tapes und flaschenweise Massageöl wurden verbraucht, bis Langmann und Paulweber am 27. November nach 25 Stunden 25 Minuten und 44 Sekunden ihr Spiel beendeten. Der Weltrekord war gebrochen, der Jubel entsprechend groß.“

Donnerstagabend bekamen die beiden im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Zweigvereins jetzt die offizielle Bestätigungsurkunde von Guinness World Records überreicht. Vereinsobmann Thomas Frick zeigte sich von der Leistung der beiden jungen Männer ebenso angetan wie SVR-Vizepräsident Sepp Paulweber. Frick: „Ich hoffe, dass solche Events auch wieder mehr junge Menschen für Badminton begeistern.“

Das Rekord-Match gewann übrigens Thomas Paulweber mit 2641:2596 Punkten.